CIVITAVECCHIA – Si lavora in modo a ritmo serrato a Palazzo del Pincio in vista della ripresa della stagione crocieristica.

Se nei giorni scorsi l’assessorato al Turismo guidato da Simona Galizia ha riunito le strutture ricettive per cercare di fare quadrato e garantire un’offerta che sia migliore in termini di qualità, l’assessorato ai Trasporti coordinato da Dimitri Vitali è al lavoro in queste settimane per risolvere alcune questioni e per introdurre alcune novità.

A partire da quella che riguarda gli ape calesse, in attività fino al 31 marzo prossimo, quando scadrà l’affidamento e non sarà più rinnovato.

«Abbiamo dato mandato agli uffici di togliere questi mezzi dalla strada, perché limitati nell’azione e nei percorsi - ha spiegato Vitali - abbiamo la possibilità di emettere nuove autorizzazioni e procederemo con un bando per motocarrozzette, una sorta di taxi urbani, minivan da 8/10 posti scoperti. Andremo a privilegiare i mezzi elettrici: si tratta di un’ottima opportunità di lavoro».

L’assessore ha parlato di 12-14 mezzi, almeno inizialmente. «Cercheremo di far uscire a breve il bando, considerata la scadenza del 31 marzo - ha aggiunto Vitali - ma daremo anche il tempo necessario per acquistare il mezzo». Nel frattempo si sta ultimando il nuovo regolamento taxi, pronto per essere portato all’attenzione del consiglio comunale, con la concessione anche della 21ma licenzia taxi in organico.

©RIPRODUZIONE RISERVATA