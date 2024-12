CIVITAVECCHIA – Incontro questa mattina tra l’assessore Dimitri Vitali e i lavoratori delle Api Calesse a Palazzo del Pincio. Come si ricorderà, infatti, le autorizzazioni per questi mezzi sono scadute il 31 marzo scorso. «In realtà - ha spiegato l’assessore Vitali - il bando era già scaduto il 31 marzo 2022, tanto che io stesso l’ho prorogato per altri due anni, proprio in considerazione dei problemi legati alla pandemia e le ripercussioni sul lavoro, anche crocieristico. Ci siamo quindi incontrati, in un clima sereno e costruttivo, con l’obiettivo di tutti della tutela del posto di lavoro. Stiamo quindi cercando, con gli uffici, di trovare una soluzione giuridica adeguata». Nel frattempo l’obiettivo di Vitali resta quello di inserire in strada le motocarrozzette: dei taxi urbani che, per l’assessore, rappresentano «un servizio diverso e rivoluzionario. Contiamo di garantire a breve - ha concluso Vitali - una risposta a questa categoria».