ALLUMIERE - Il sindaco Landi ha sottoscritto una importante ordinanza per la salvaguardia del territorio. Lo scorso 25 maggio è stata pubblicata l'ordinanza numero 63 con la quale il sindaco al fine di garantire la pulizia del territorio per tutelare il decoro urbano e soprattutto per ridurre al minimo la possibilità di incendi di arbusti e sterpaglie, che con le temperature estive diventano più probabili ordina: "Ai proprietari dei terreni incolti, di aree agricole, di aree verdi urbane e di giardini, ai responsabili di strutture ricettive, artigianali e commerciali con aree pertinenziali di effettuare entro la data del 15 giugno prossimo lavori di pulizia con la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare un pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica e di provvedere al taglio di piantumazioni e siepi che sconfinano su strada, causando intralcio, disturbo se non addirittura reale pericolo".