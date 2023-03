Amministrazione

All'anagrafe lunghe code e ''ingressi'' limitati

Al giorno vengono distribuiti solo 40 numeri non sufficienti a rispondere alle esigenze dei cittadini. L'assessore Lazzeri: «Gli uffici svolgono un grande lavoro che non termina con l'apertura al pubblico. Stiamo lavorando per la riorganizzazione del personale di tutto il palazzetto comunale»