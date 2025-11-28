CIVITAVECCHIA – Presso la Biblioteca Comunale Alessandro Cialdi è ora a disposizione degli utenti un nuovo strumento di lettura che permette una fruizione più agevole dei testi, con particolare attenzione alle esigenze delle persone ipovedenti. Si tratta di un dispositivo che consente l’ingrandimento e la lettura facilitata di libri, documenti e materiali cartacei, migliorando concretamente l’accessibilità dei servizi culturali cittadini.

L’amministrazione comunale «prosegue – spiegano dal Pincio – così nel percorso di ampliamento e modernizzazione degli strumenti messi a disposizione della comunità, con l’obiettivo di rendere la cultura sempre più inclusiva e fruibile da tutti. Il nuovo sistema rappresenta un passo significativo verso una biblioteca più attenta ai bisogni delle persone e capace di offrire opportunità di lettura e studio senza barriere».

