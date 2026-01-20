SANTA MARINELLA – Prende ufficialmente il via l’iter operativo per il restyling di Piazza Unità d'Italia, dove sorge il Monumento ai Caduti, uno dei luoghi simbolo di Santa Marinella.

In seguito alla delibera di giunta approvata lo scorso novembre, proposta dall'allora assessore all'arredo urbano Elisa Mei, gli uffici comunali hanno dato il via all'affidamento dei lavori che interesseranno il rifacimento della pavimentazione e la messa in sicurezza dei marciapiedi della piazza.

Nei prossimi giorni, si procederà alla consegna dei lavori e quindi all'inizio dell'intervento di manutenzione straordinaria reso necessario per garantire la piena accessibilità ai cittadini e ai visitatori di una delle zone più suggestive del centro cittadino. Saranno ripristinati i marciapiedi e la pavimentazione, eliminate le barriere architettoniche e i pericoli di inciampo. Il manto pedonale della piazza appare oggi sconnesso e difficilmente praticabile, da tempo richiede un intervento risolutivo.

Piazza dei Caduti non è solo un punto di transito, ma un luogo di memoria, dove si svolgono le cerimonie istituzionali.

L’importo totale del lavoro ammonta a circa 33 mila euro, affidato tramite avviso pubblico alla ditta FGM di Santa Marinella.

Nell’opera è previsto il mantenimento e la salvaguardia dell’area verde e del manto erboso.