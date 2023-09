CIVITAVECCHIA – Come era scontato che fosse, e come anticipato già nei giorni scorsi, slittano ancora una volta le consultazioni elettorali per il rinnovo del consiglio di amministrazione dell’Università Agraria di Civitavecchia.

D’altronde i tempi tecnici, essendo scaduti martedì i termini per il pagamento della quota annuale del 2023, non c’erano per poter rispettare la data indicata, quella cioè del 24 e 25 settembre.

E così per l’ennesima volta il presidente dell’ente Daniele De Paolis ha disposto il differimento al 26 e 27 novembre prossimi dell’avvio delle consultazioni elettorali “sussistendone le condizioni e salvo impedimento di legge” come scritto nell’atto pubblicato oggi.

Nello stesso documento, il presidente sottolinea come «la bozza di regolamento elettorale è prossima alla pubblicazione per le finalità consultive già dichiarate. In data 19 settembre - si legge - è spirato il termine per consentire ai soci di provvedere al pagamento delle quote relative all’annualità 2023 e, pertanto, vi è necessità di procedere alle attività di definizione della lista dell’elettorato attivo e passivo e di successivo accreditamento delle stesse ai fini del voto».

L’Università Agraria, come confermato da viale Baccelli, «sta definendo, infine, la calendarizzazione delle tempistiche per il rilascio delle tessere elettorali con modalità - hanno concluso - di cui si darà comunicazione sul sito internet, attività finora impedita in ragione dell’impossibilità di conoscere il numero dei componenti la lista elettorale».

Dunque ci sarà ancora da attendere per le elezioni che si aspettano ormai da anni.

Intanto, già domani, dovrebbe essere pubblicata - come dichiarato ieri mattina da De Paolis all’esponente di FdI Alessandra Riccetti che insieme ad altri soci aveva presentato una richiesta di accesso agli atti - la lista ufficiale dei soci dell’Agraria, in modo da poter iniziare a formare le liste.

