CIVITAVECCHIA – Slitta ancora l’appuntamento con il rinnovo del consiglio di amministrazione dell’Università Agraria di Civitavecchia.

L’avvio delle consultazioni elettorali per la nomina del nuovo cda, infatti, era inizialmente prevista per questo finesettimana ma, martedì scorso, un nuovo atto a firma del presidente Daniele De Paolis le ha differite al 24 e 25 settembre prossimi.

«È in corso di predisposizione - si legge infatti nella Disposizione del presidente - il regolamento elettorale, così come sono in corso le attività necessarie per la stabilizzazione delle liste dell’elettorato attivo e le procedure per l’accreditamento delle stesse ai fini del voto». Inoltre, con una recente disposizione, «al fine di aderire alle istanze di diversi soci - scrive ancora De Paolis - questa università ha prorogato al 4 agosto prossimo la data di scadenza per la riscossione delle quote relative all’annualità 2023 e, pertanto, si rende necessario differire il termine per la consultazione elettorale, al fine di emettere le liste elettorali definitive e procedere con gli adempimenti elettorali».

Nei prossimi giorni quindi, come chiarito proprio dallo stesso presidente De Paolis, l’Università Agraria «procederà a calendarizzare le tempistiche per il rilascio delle tessere elettorali - ha spiegato - con modalità di cui si darà comunicazione sul sito internet, nonché a pubblicare sullo stesso la bozza del regolamento elettorale in ordine alla quale i soci hanno facoltà consultiva non vincolante da esercitare entro il termine prestabilito di cui verrà anche data comunicazione».

Resta, allo stato, l’ennesimo nulla di fatto ed un nuovo rinvio di un appuntamento atteso ormai da anni e, per un motivo o per un altro, prorogato di mese in mese.

A questo punto sembra difficile che le elezioni possano avvenire entro la fine dell’anno, considerate le tempistiche piuttosto strette per poter svolgere ogni tipo di attività legata alle consultazioni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA