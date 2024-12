LADISPOLI - È tornato operativo già da ieri il sistema informatico regionale gestione agevolazioni tariffarie (Sirgat) per l'inserimento e lavorazione delle richieste di agevolazione tariffaria per l'anno 2024. «Il Sirgat - spiegano dall'amministrazione comunale - è stato oggetto di un integrale aggiornamento, a seguito del quale tutti gli utenti (cittadini e operatori comunali) dovranno effettuare una nuova registrazione al primo accesso. Tutte le informazioni necessarie e le istruzioni sono dettagliate nelle Faq rese disponibili dalla Regione Lazio». La domanda, per il Comune di Ladispoli, potrà essere presentata esclusivamente tramite Pec a comunediladispoli@certificazioneposta.it o a mano presso l'ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. La domanda dovrà essere corredata dalla copia del documento di identità in corso di validità, dalla copia Isee in corso di validità e da eventuali ulteriori certificazioni.

