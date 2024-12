CIVITAVECCHIA – Una manovra già annunciata nei mesi scorsi e certificata oggi con l’approvazione, da parte della maggioranza, della delibera con la quale l’addizionale Irpef passa dallo 0,6% allo 0,8%, il massimo stabilito dalla legge.

«Una decisione necessaria - ha confermato l’assessore al Bilancio Florinda Tuoro - con questa delibera si dà attuazione a quanto già previsto nel documento unico programmazione dell’ente per 2024-2026: una misura già contenuta nel bilancio di previsione vigente che, per il 2026, prevede un aumento del gettito dall’addizionale comunale di 2,1 milioni». Una manovra che, a detta dell’assessore, avrà comunque un impatto minimo per chi ha un reddito di 10mila euro, nella misura di 20 euro annui, e di 50 euro per un reddito di 25mila euro. «Questo provvedimento è frutto di una mancata programmazione che andava fatta prima - ha evidenziato- è una misura necessaria, soprattutto perché dal 2026, senza un nuovo accordo con Enel, verranno a mancare sei milioni di euro nelle entrate comunali. In parte questa misura compensa quindi questa mancata entrata. Ma l’amministrazione deve trovare nuove risorse: stiamo già lavorando per non arrivare impreparati. La mancata entrata comporterebbe infatti un taglio drastico e immediato su spese che si ritengono discrezionali, ma che tali non lo sono, come quelle sul sociale, la promozione del territorio, la cultura e i servizi. Una misura tampone necessaria, quindi, per evitare una drastica riduzione di spesa nel breve periodo. Questo non significa che non si voglia diminuire pressione fiscale - ha concluso - affiancando e trovando altre entrate che non incidano sul reddito dei cittadini». Ferma contrarietà da parte dell’opposizione, con i consiglieri di minoranza che hanno puntato il dito sull’assenza di esenzioni nella manovra, soprattutto per i redditi più bassi.

Nel corso dello stesso consiglio è stata approvata anche la delibera di affidamento ad Ater della manutenzione degli alloggi comunali Erp, circa 250; a seguito della sottoscrizione del contratto di servizio si procederà all’impegno di spesa. «In un contesto di rapporti non semplici con Ater, questo passo è necessario oggi - ha confermato il sindaco Piendibene - i tempi non ce lo hanno permesso, ma non è detto che questa debba essere l’unica strada: contiamo infatti di poter valutare altre possibilità, nel prossimo futuro». Ok anche al nuovo regolamento per l’affidamento dei beni immobili a terzi.

Infine è stata approvata all’unanimità la mozione presentata dal capogruppo di Forza Italia Luca Grossi, che impegna l’amministrazione per la riqualificazione e la messa in sicurezza di via della Polveriera, in particolare nel tratto disconnesso e pericoloso, che conduce all’impianto comunale di hockey e pattinaggio PalaMercuri.

