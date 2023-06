LADISPOLI - Stop allo spreco dell'acqua nel periodo estivo. Anche quest'anno è arrivata l'ordinanza a firma del sindaco Alessandro Grando per contenere gli sprechi d'acqua nei mesi più caldi dell'anno. L'ordinanza resterà in vigore fino al 30 settembre prossimo. E così, come già accaduto negli anni scorsi, si potranno irrigare e annaffiare orti, giardini, vasi e altre superfici a verde solo dalle 23 all'una di notte. Stessa disposizione per quanto riguardo il riempimento di piscine, fontane e vasche, il lavaggio di corti e piazzali, il lavaggio di veicoli (eccetto per gli impianti autorizzati).

