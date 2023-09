CIVITAVECCHIA – Parte alla volta di La Spezia, con il saluto dell’assessore dei servizi sociali del comune di Civitavecchia Deborah Zacchei e dei sindaci e assessori dei comuni distrettuali, l’equipaggio di quattro ragazzi preparato dalla Cooperativa Alicenova. L’occasione è fornita da una manifestazione all'insegna del mare e della natura: l'evento Marelibera, che sarà ospitato dal porto ligure.

I membri dell'equipaggio fanno parte dei progetti per i Centri Diurni I Girasoli e del Dopo Di Noi, servizi del Distretto socio-sanitario 1 destinati alle persone con disabilità di Civitavecchia (Comune capofila), Tolfa Allumiere e Santa Marinella.

«Marelibera è il festival della vela solidale: raduno annuale dall'Unione Italiana Vela Solidale (UVS), con associazione ospite la Nave di carta, è una festa per vivere tutti insieme, nessuno escluso, l'avventura del mare e imparare a prendersi cura di sé, degli altri e dell'ambiente marino. Sono previsti laboratori, incontri, veleggiate in mare e concerti. E come si dice in gergo... Buon vento!», afferma l’assessore Zacchei.

Sarà possibile seguire l'esperienza dell'equipaggio sulla pagina fb @igirasolicentridiurni.

