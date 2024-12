“Paradisi crudeli: donne e violenza domestica”. È questo il titolo della ricerca internazionale condotta dalla sociologa Eugenia Porro e che sarà al centro dell’incontro organizzato dalla Fidapa Bpw Italy presieduta da Laura Maria Gurrado per martedì 20 febbraio, alle 17,30 presso la Sala Giusy Gurrado della Fondazione Ca.Ri.Civ. di via Risorgimento , organizza un incontro con la sociologa Eugenia Porro autrice della ricerca internazionale. Sarà presente l’autrice con la quale dialogherà Caterina Battilocchio.

«La violenza domestica – spiega la sociologa - appare oggi come uno dei problemi maggiormente trattati dalla politica, dalla cronaca e, in generale, nei media, come viene evidenziato ogni giorno dalle cronache giornalistiche nazionali e internazionali. Appare evidente che per affrontare in profondità il problema sia necessario partire dalle sue fondamenta, come gli stereotipi legati al genere, la discriminazione, superando le diatribe ideologiche e intellettuali. Le campagne di sensibilizzazione e gli sforzi educativi sono fondamentali per combattere la violenza di genere - ha concluso Porro - così come risulta essenziale promuovere una cultura del rispetto e dell’uguaglianza di genere per contrastare le radici profonde del fenomeno».

