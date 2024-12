ALLUMIERE - Stasera per le vie di Allumiere si svolgerà la Via Crucis a cura del parroco don Roberto Fiorucci. Durante il percorso verranno meditate le varie stazioni della Via verso la Croce percorsa da Gesù. In apertura del corteo religioso la grande croce. La partenza della Via Crucis sarà dalla chiesa (come prima stazione) e poi si proseguirà in piazza della Repubblica, via Nuova, via Roma, Piazza Filippo Turati, via delle Grotte, piazza Antonio Gramsci e poi davanti al Palazzo Comunale, per poi ritornare alle scale della chiesa con 14 stazioni. Saranno presenti i bambini e i ragazzi del catechismo, i parrocchiani e tutti i fedeli.

Il percorso in sicurezza sarà assicurato e curato dalla polizia locale del comune di Allumiere. A guidare la Vua Crucis ci sarà il parroco don Roberto Fiorucci. Tra i fedeli ci sarà anche il sindaco Luigi Landi e altri esponenti dell'amministrazione comunale e delle varie associazioni del paese.

©RIPRODUZIONE RISERVATA