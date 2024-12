ALLUMIERE - "Un sorriso sotto l'albero": questo il titolo dell'Importante iniziativa benefica promossa dal Gruppo giovanile parrocchiale di Allumiere presieduto da Cinzia Bucci. Il Ggp, infatti, sta raccogliendo giocattoli per donarli a bambini.

"Invitiamo tutti coloro che hanno dei giochi in buono stato che i figli non usano più o se hanno voglia di donarne di nuovi di portarli a noi - invitano gli educatori del Ggp - con l'aiuto di tutti posdiamo fare in modo che tutti i bambini e bambine abbiano dei regali sotto il proprio albero. La nostra è una raccolta di doni per far sì che ogni bambino sia felice: provvederemo poi a distribuire i doni ai bambini che altrimenti non potrebbero scartare doni".

I regali potranno essere consegnati presso il Palazzo Camerale" da sabato 16 dicembre al 22 dicembre tutti i giorni dalle 17 alle 18. Se qualcuno vuole consegnarli prima di queste date si possono contattare le educatrici del Ggp o telefonando al 3894314040 o chiamando il 3402519271.

I giocattoli dovranno essere confezionati integri nella propria scatola, con carta regalo con un'apposita targhetta che permetterà di distinguerli se sono giocattoli da maschio o da femmina.

"Ringraziamo anticipatamente- concludono dal Ggp - tutti coloro che porteranno i doni. Insieme possiamo rendere migliore il Natame di tanti bambini".

