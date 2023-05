ALLUMIERE - Ad Allumiere proseguono le iniziative del progetto: ''Verso il Parco Archeo Geominerario Allumiere Monti della Tolfa''. Il museo collinare infatti sta dando vita ad un'intensa tre giorni di convegni e attività. Il 23 e il 26 si sono tenuti degli interessanti e partecipati convegni; oggi è l'ultima giornata ed è prevista un'esperienza nel territorio. Tema dei convegni è stato: “Paesaggio derivato. Palinsesto per una sintesi dinamica, geologia, geobotanica, passato uso delle risorse minerarie" e attraverso questi incontri è stato presentato il programma-progetto della costituzione del Parco Archeo Geominerario Allumiere Monti della Tolfa, primo caso del genere nel Lazio. Il progetto é frutto della sinergia fra il Museo Archeologico Naturalistico Minerario ''A. Klitsche de La Grange'' e l’amministrazione comunale di Allumiere. Le varie giornate di studio e di incontro sono state organizzate in collaborazione con ISPRA – Rete Nazionale dei Parchi e dei Musei Minerari Italiani e dell’Area Geodiversità e Monumenti Naturali della Regione Lazio Direzione Ambiente e si sono tenuti presso lavsala nobile del Palazzo Camerale. L’iniziativa mira alla valorizzazione del comprensorio archeologico, naturalistico, geologico e minerario dei Monti della Tolfa. La prima giornata di convegno è stata accademica di studio di confronto e riflessione fra esperti in materia sul tema del Parco che ha visto la partecipazione della Soprintendente SABAP arch. Margherita Eichberg, il Direttore Regionale Ambiente Dr. Vito Consoli, il Dirigente dell’Area Geodiversità e Monumenti Naturali Dr. Diego Mantero, il Coordinatore generale Re.Mi. _ ISPRA dr.ssa Agata Patanè, ospiti del sindaco di Allumiere Luigi Landi e della direttrice scientifica Lucina Giacopini in un confronto multidisciplinare con 25 relatori provenienti dagli Atenei Universitari di Roma TRE, Tor Vergata, La Sapienza, Uppsala University, dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, dalla Direzione Ambiente Regione Lazio, dalla Associazione Nazionale Ingegneri Minerari e dalla Parchi della Val di Cornia, si entrerà via via sempre più nell’esperienza immersiva pratica con gli altri due appuntamenti. Nel secondo incontro gli ospiti sono stato gli alunni delle scuole a cui è stato presentato il videogioco “Sette Mondi”, pensato e realizzato per il pubblico dei ragazzi per la conoscenza della storica attività estrattiva dell’alunite per la produzione dell’allume. Oggi invece si svolgerà una tavola rotonda per delineare le linee guida e le strategie operative per il futuro; a seguire si terrà alle ore 17: ''Tramonto al Faggeto'', una imperdibile e suggestiva escursione guidata al Monumento Naturale Regionale del Faggeto di Allumiere. All'interno del faggeto è in programma un concerto di musica rinascimentale: ''Ensemble Amor Cortese'' con nychellarpa e chitarra a cura dell'associazione ''Amici della Musica'' di Allumiere. Questo concerto rientra bell'articolo della rassegna ''Primavera Musicale'' organizzata dall'associazione e dalla scuola ''Amici della Musica'' di Allumiere.

