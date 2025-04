CIVITAVECCHIA – Già 170 penitenti che si sono prenotati per poter sfilare, a piedi nudi, con catene ai piedi e croci sulle spalle. E poi quelli che, come ogni anno, si aggiungeranno all’inizio della processione. È tutto pronto ormai per questa sera quando, alle 20.30, la processione del Cristo Morto uscirà dalla chiesa della Stella e percorrerà le vie del centro, in maniera solenne, come accade ormai da secoli.

Figuranti al gran completo, anche per i carri e per i “misteretti” che vedranno sfilare i più piccolini, ricordando la passione e morte di Cristo. Con l’organizzazione affidata all’Arciconfraternita del Gonfalone, impegnata in queste settimane, con il priore Remo Barletta, a curare ogni aspetto della rievocazione, la processione è un evento a cui la città è particolarmente legata. Dal primo pomeriggio si allestiranno i carri in piazza Leandra, per essere pronti per questa sera.

IL PERCORSO Scendendo da piazza Leandra, il corteo percorrerà via Trieste, via Stendhal, corso Marconi, piazza Vittorio Emanuele, largo Cavour, largo Plebiscito, corso Centocelle, via Buonarroti, via Annovazzi, viale Baccelli e largo d’Ardia. Da qui il percorso per rientrare alla Stella, con un nuovo passaggio per corso Centocelle arrivando fino a via Crispi, via Cialdi, via Cesare Battisti, corso Centocelle, largo Plebiscito, largo Cavour, piazza Vittorio Emanuele, corso Marconi, via Stendhal e via Trieste. Da qui uno dei momenti più suggestivi della processione, ossia il ritorno in corsa dei carri alla chiesa della Stella.