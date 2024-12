CIVITAVECCHIA – Un traguardo importante per il Comitato Italiano UNICEF, che celebra i suoi 50 anni di attività, un mezzo secolo all'insegna della solidarietà e della tutela dei diritti dei bambini in Italia e nel mondo. In occasione di questo prestigioso anniversario, i volontari di Civitavecchia, sempre attivi sul territorio, colgono l’opportunità per augurare a tutti gli alunni di ogni ordine e grado un buon anno scolastico. Il loro messaggio, carico di affetto e sostegno, è rivolto non solo agli studenti ma anche ai docenti che ogni giorno lavorano con dedizione.

Un pensiero speciale va ai bambini Ambasciatori della scuola elementare "A. Cialdi", un progetto che da anni forma i piccoli a diventare portavoce dei valori UNICEF, promuovendo la cultura della pace, dell'inclusione e della solidarietà tra i più giovani. Le "Scuole Amiche UNICEF" rappresentano un esempio concreto di come il mondo dell’educazione possa essere una piattaforma di cambiamento sociale, favorendo la crescita di cittadini consapevoli e responsabili.

Pina Tarantino (nella foto), figura di riferimento per i volontari di Civitavecchia, ha espresso l’orgoglio della comunità locale per il costante impegno dimostrato a favore dei diritti dell’infanzia: "L’augurio che rivolgiamo ai bambini e ai ragazzi è che possano affrontare il nuovo anno scolastico con entusiasmo e voglia di imparare, non solo dalle lezioni ma anche dall’esperienza di solidarietà e rispetto per gli altri. È un onore vedere come, grazie ai nostri Ambasciatori e alle Scuole Amiche, i valori di UNICEF continuino a vivere e crescere nel cuore dei più piccoli".

In un’epoca in cui le sfide globali sono sempre più complesse, l’impegno dei volontari e delle scuole diventa fondamentale per costruire un futuro migliore per tutti i bambini. I prossimi 50 anni del Comitato Italiano UNICEF si prospettano altrettanto ricchi di progetti e iniziative volte a garantire un mondo più giusto e inclusivo per le nuove generazioni.

Buon anno scolastico a tutti gli alunni e buon lavoro ai docenti: l’impegno continua.