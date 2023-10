CIVITAVECCHIA – Si è svolta ieri, 5 ottobre 2023 alle ore 11.00, presso il parco Martiri delle Foibe in Civitavecchia, la manifestazione “Una rosa per Norma Cossetto”, giunta alla V^ edizione, organizzata dal Comitato 10 Febbraio di Civitavecchia, in collaborazione con la locale sezione dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia, in ricordo e memoria della giovane istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani comunisti slavi. All’evento ha visto la presenza, del presidente nazionale del Comitato 10 Febbraio, Silvano Olmi.

L’evento che si è svolto con il patrocinio dell’amministrazione comunale, ha visto la partecipazione del Sindaco, Ernesto Tedesco, del Consigliere regionale e comunale, Emanuela Mari, del Presidente del Consiglio comunale, Giancarlo Frascarelli, del Vice Sindaco, Manuel Magliani, degli Assessori, Dimitri Vitali, Francesco Serpa e Simona Galizia, dei Consiglieri comunali Pasquale Marino, Vincenzo Palombo e Roberta Morbidelli, del Presidente del Consiglio dell’Università Agraria di Tarquinia, Maurizio Perinu, dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma dell’Unione Nazionale Ufficiali in congedo, dei marinai d’Italia, dei carabinieri, dei granatieri, dei bersaglieri, dei finanzieri, dei carristi, della guardia di finanza, del genio e trasmissioni, della polizia penitenziaria, della croce rossa italiana, dell’assistenza spirituale alle Forze Armate, dell’associazione Zonderwater, del sindacato FIADEL-CISAL e di una folta presenza di cittadini. Prima dell’inizio della commemorazione, a cura del locale Comitato, è stato distribuito il periodico del mese di ottobre CULTURA IDENTITA’, dedicato a Norma Cossetto dal titolo “UNA ROSA PER NORMA… PER VOI”.

La commemorazione è iniziata con la deposizione di un omaggio floreale di tre rose rosse alla targa di intitolazione dell’anfiteatro a Norma Cossetto, da parte del sindaco Tedesco, del presidente Olmi, del coordinatore locale e presidente della sezione ANSI Giardini e, successivamente, dopo il silenzio suonato dal Maestro Dario Feuli, il cappellano militare, don Massimo Carlino ha benedetto la stele ed ha dato lettura della poesia scritta, nel 2019, dallo studente Marco Alfarano, dedicata a Norma Cossetto dal titolo “TRAFITTI IN MORBIDI PETALI”.

L’onorevole Mari, nel suo intervento, ha portato i saluti ed ha dato lettura della lettera, in occasione della ricorrenza dell’evento, del Presidente della regione Lazio, onorevole Francesco Rocca.

Paolo Giardini, organizzatore della manifestazione, dopo aver ringraziato tutte le autorità, le associazioni e i cittadini presenti, ha ricordato la patriota Norma Cossetto ed ha anche illustrato la figura di Luigi Avellino, nativo di Civitavecchia, maresciallo di polizia in servizio presso la Questura di Gorizia, che fu arrestato dai partigiani slavi il 3 maggio 1945 nella propria abitazione, deportato in Slovenia e da dove non fece più ritorno. Al termine dell’intervento, ha chiesto, in onore del sottufficiale, al sindaco Tedesco l’ intitolazione dell’area giochi adiacente all’anfiteatro.

Toccante l’intervento del presidente nazionale Olmi, che ha citato un’italiana di 98 anni, residente in Australia, che, nel dopo guerra, fu allontanata dalla sua abitazione di Fiume dai partigiani slavi e, nell’abbandonare l’Italia, salvo il tricolore, nascondendolo addosso alla figlia di 3 anni. Inoltre, ha ringraziato il sindaco e l’amministrazione comunale per l’intitolazione dell’anfiteatro a “Norma Cossetto” e, Paolo Giardini, coordinatore del locale comitato 10 Febbraio, per le attività svolte sul territorio in ricordo dei massacri delle foibe e dell'esodo dalmata-giuliano.

La cerimonia si è conclusa con le considerazioni del sindaco Tedesco che, dopo aver ringraziato i presenti, ha ricordato che l’intitolazione dell’anfiteatro è merito della sua amministrazione ed ha espresso parole di gratitudine nei confronti del Comitato 10 Febbraio per quanto fatto in ricordo del dramma delle foibe e dell’esodo ed ha, altresì, dichiarato di voler portare a compimento, in tempi brevi, l’intitolazione dell’area giochi al maresciallo di polizia, Luigi Avellino.

©RIPRODUZIONE RISERVATA