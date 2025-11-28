PHOTO
Un'iniziativa benefica per ricordare al meglio Ulrico Piaggio, il medico e pallanuotista scomparso nei giorni scorsi. La famiglia dell'ex primario dell'ospedale San Paolo ha indetto una raccolta fondi in favore della Fondazione Umberto Veronesi.
Chiunque intendesse partecipare, può inviare un contributo all'iban della Fondazione: IT52M0569601600000012810X39 e codice Bic-Swift: posoit22.
«Chiediamo agli amici di Ulrico - dichiarano dalla famiglia - di partecipare alla nostra iniziativa, onde evitare i soliti fiori che vengono utilizzati nei funerali. Per noi sarebbe meglio fare qualcosa di importante per la sanità e per i cittadini».
