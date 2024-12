TOLFA - Dopo tanta attesa e dopo che la scorsa settimana c'è stato il rinvio per maltempo con grande gioia ditutti arriva oggi a Tolfa una nuova edizione del Carnevale tolfetano con tanto di allegra, colorata e meravigliosa sfilata di carri allegorici, al seguito dei quali sfileranno tantissime persone di ogni età. Il Carnevale tolfetano è una tradizione storica che rimanda le sue radici agli anni ‘60 quando lo stesso era gestito dalla sezione femminile della Croce rossa locale e proponeva balli in maschera; da circa 30 anni si svolge in maniera "rivisitata" nella veste di maestosi carri allegorici che girano per le vie del paese.

L'evento, che ha sempre richiamato molta gente per le vie di Tolfa, è organizzato dal Comune di Tolfa in collaborazione con la Pro Loco, le varie associazioni che hanno aderito e col patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio. Dietro alla sfilata che si svolgerà oggi c'è il lavoro di tantissimi volontari. La sindaca Bentivoglio ha curato nei partocolari l'organizzazione di questa bellissima manifestazione.

L'appuntamento è oggi in località Poggiarello alle 14.30 per poi salire ed arrivare a convergere in piazza Vittorio Veneto, dove il corteo verrà accolto dall’animazione di Alberto Galli e dai tanti cittadini. Tre saranno i carri che animeranno la kermesse e numerosi saranno i partecipanti in maschera: il Gruppo Scout proporrà “Il Mondo dei giochi”, la Banda Verdi di Tolfa porterà il mondo di “Harry Potter” e il gruppo dei Panicopaura si trasformerà in “Supereroi”.

Ieri per tutta la giornata la sindaca Stefania Bentivoglio, la polizia locale e tutte le associazioni coinvolte hanno dato gli ultimi ritocchi ai carri di Carnevale che oggi sfileranno per le strade di Tolfa. Ad aprire l'allegria corteo sarà il gruppo scout Tolfa1 con il "Fantastico mondo dei giochi antichi'': lupetti, reparto e capi saranno tutti interpreti di un mondo di meccaniche e marchingegni passati che hanno segnato le epoche, ma ci saranno anche bambole di pezza, cubi di Rubrik e alte sorprese. Gli scout proporranno un carro realizzato grazie al sostegno delle famiglie, di brave sarte e di eccezionali volontari. Ogni anno gli scout incantano Tolfa per la bellezza del carro, la perfezione delle maschere e, soprattutto, per la tanta allegria che trasmettono.

A seguire ci sarà il carro della Banda Musicale Giuseppe Verdi che come ogni anno daranno il massjmo per divertire tutti. Docenti, allievi, famiglie della grande e meravigliosa famiglia della Verdi riprodurranno il mondo fantastico di "Harry Potter" con un carro che riproduce il treno che conduce a Howgarts e ricco degli elementi più emblematici della Saga della Rowlings. Tra figuranti i numerosi bambini della scuola di musica e i componenti della banda e famiglie a rappresentare i vari Corvo Nero, Serpe Verde e Tasso Rosso. La Verdi come sempre porterà allegria, musuca e tanto calore.

A chiudere la sfilata saranno i Panicopaura con il mondo dei Supereroi: un mondo dove ognuno mette a disposizione i propri "poteri" e le proprie capacità per regalare momenti di gioia al mondo, convinti che la lealtà e il coraggio dei Supereroi abbiano a che fare con la vita di tutti i giorni. I Panicopaura raccolgono le associazioni "La Filastrocca", la "Bottega dell'Arte" e il "Motoclub Rugged". Al carro si uniranno tante persone in maschera provenienti dalla frazione di Santa Severa Nord.

Dal Poggiarello alla piazza Vittorio Veneto, i carri e i figuranti sfileranno con la supervisione della efficiente polizia locale e dei fantastici volontari della protezione civile.

La sfilata arriverà poi al 'capolinea' in piazza Vittorio Veneto: gli spettatori e i vari gruppi saranno accolti in piazza dalla bravissima e bellussima presentatrice Cristiana Boriosi; con lei ci sarà il noto e popolare Alberto Galli. I due avranno l'opportunità di intrattenersi con il pubblico e coi gruppi e in piazza scoppierà poi la seconda parte della festa, al termine della quale si procederà alla estrazione della sottoscrizione volontaria realizzata grazie al sostegno dei commercianti di Tolfa.

La sindaca di Tolfa spiega: "L'impegno dei carri è sempre un impegno importante che necessita di volontari con capacità manuali e sartoriali. Occorrono diverse settimane prima di vedere una forma chiara per le bellissime strutture che si muoveranno oggi lungo le vie. È una kermesse che vede coniugate diverse partecipazioni: il Consiglio regionale del Lazio, le associazioni, la rete dei commercianti, la Pro Loco e naturalmente il Comune”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA