TOLFA - "A Tolfa domenica è andata in scena una giornata che ha messo insieme sport ed alimentazione puntando decisamente verso le nuove generazioni ma coinvolgendo l'intera comunità".

Ad esprimersi così il consigliere comunale di Tolfa, Tiziano Tedesco, dopo la riuscitissima giornata di sport, amicizia, allegria e all'insegna dei sani valori di cui ogni sport è portatore e che si è tenuta domenica in piazza Vittorio Veneto a Tolfa.

La manifestazione è stata promossa da Aics e dal comune di di Tolfa, in particolare del delegato allo Sport Tiziano Tedesco.

La piazza antistante il comune è stata interamente dedicata alla prova di numerose discipline sportive: dal tennis al karate, dal tiro con l'arco al calcio, dalla pallavolo alla pallacanestro al pickleball, attività tutte frequentatissime da bambine e bambini.

"In aggiunta a questo - prosegue il consigliere Delegato allo Sport, Tiziano Tedesco - c'era un'area dedicata all'alimentazione con lo chef Antonio Morra (il popolare Buzzico) che ha preparato un piatto povero tipico della zona e molto utilizzato nei primi decenni del secolo scorso e denominato "Trista" (o Mentucciata).

Seguendo una tradizione AiCS chiamata la "merenda pane ed olio" per richiamare le sane abitudini delle merende con alimenti semplici e di qualità, abbiamo offerto appunto pane ed olio locali che nel giro di pochi minuti è stato interamente consumato".

Alla domanda qual è lo scopo di AiCS che ha trovato da tempo il comune di Tolfa come partner attento e sensibile il consigliere Tiziano Tedesco ha prontamente risposto: "Parlare di stili di vita attraverso un progetto di AiCS che proprio a Tolfa ha visto la luce ed è denominato 'Il viaggio dei 100 anni'. Una ricerca delle buone pratiche attraverso le testimonianze dei nostri anziani, indagando le loro abitudini riguardo alimentazione e vita attiva soprattutto nella prima parte della loro vita.

Il video di presentazione del progetto, girato proprio a Tolfa, ed il questionario sono disponibili on line a questo indirizzo: https://www.aics.it/il-viaggio-dei-100-anni/ In ogni caso un'iniziativa da ripetere più volte nell'anno, coinvolgendo anche il mondo della ristorazione e del turismo e spero che presto saremo al lavoro per una nuova data".

