TARQUINIA - Si intreccia e completa con i già ricchissimi programmi del Festival Paesaggi dell’Arte e dell’Etruria Musica Festival, il cartellone degli eventi a Tarquinia e Tarquinia lido. Un programma denso e variegato che trasformerà il mese di luglio in trentuno giorni di colorate esperienze.

Si comincia con l’ultimo weekend di giugno con la Lumacata di S. Giovanni nel centro storico di Tarquinia (venerdì 23 e sabato 24 giugno).

Dal 30 giugno sarà la novità del Cinema all’aperto a Tarquinia Lido ad animare le serate, nell’area eventi, con una programmazione variegata che non si limiterà solo alla proiezione cinematografica ma strizzerà l’occhio anche all’editoria, al teatro per bambini e molto altro.

Tanti i palcoscenici che faranno da teatro alle numerosissime iniziative, dalle suggestive cornici dei siti storici ed archeologici del centro storico, al lido, con l’area cinema, al chiostro di San Marco di nuovo messo a disposizione dall’amministrazione comunale per accogliere gli eventi estivi.

Venerdì 7 un Torneo di Burraco coinvolgerà gli appassionati in una sfida tra giocatori esperti. Sabato 8 piazza Matteotti si colorerà di tinte tenui per una Cena in rosa..! A seguire il Concerto della Banda Musicale “G. Setaccioli” che riempirà con le sue note musicali il sagrato della Chiesa Santa Maria in Castello.

Venerdì 14 e sabato 15, la succosissima Sagra del Melone delizierà gli appassionati in piazza San Martino.

Giovedì 13 e giovedì 20 luglio Chiostro San Marco farà da palcoscenico ad un Cabaret al Chiostro che divertirà il pubblico con I Carta Bianca in “Siamo positivi” e con un Carlo Frisi in “Falsi d’autore”. Saranno poi i “Tre tenori e un pianoforte” a farsi portavoce delle sonorità tipiche della storia della canzone napoletana (22 e 23 luglio) e “That’s how we do is” con le note di John Mac Laughlin che echeggeranno tra le arcate del chiostro. Il 30 luglio sempre Chiostro San Marco ospiterà anche il Teatro Popolare “Non è vero ma ci credo” di Peppino de Filippo.

Il 22 e 23 luglio l’aperitivo diventerà frizzante con il Bollicine Summer Fest a Tarquinia Lido.

Per tutto il mese di luglio, il Lungomare dei Tirreni si colorerà con i suoi Mercatini estivi. Non mancherà lo sport con il torneo di pallavolo dal 3 al 28 luglio.

Un programma denso e pieno di spunti ed iniziative per inaugurare un’estate tarquiniese tutta da vivere ed assaporare, un evento dopo l’altro.

La programmazione degli eventi è realizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Tarquinia insieme con la Regione Lazio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA