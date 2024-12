CIVITAVECCHIA – A Civitavecchia, venerdì 27 dicembre 2024, presso la sede del Gruppo Terenzio Collemodi dell'Ordine di Malta Italia, delegazione di Viterbo-Rieti, si è svolto un significativo momento di solidarietà.

Una rappresentanza dell'Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori d'Italia (ANGeT) di Civitavecchia, guidata dal Presidente Carlo Antonio Giordano, ha fatto visita ai Cavalieri e ai volontari dell'Ordine per consegnare un generoso quantitativo di generi alimentari e prodotti per l’igiene personale.

I beni donati saranno destinati alle attività di assistenza del Centro di Assistenza dell’Ordine di Malta, con l’obiettivo di sostenere le persone che vivono in condizioni di fragilità e necessitano di un aiuto concreto. Questo gesto, frutto della sinergia tra la Sezione AnGeT e l'Ordine di Malta, testimonia ancora una volta l’importanza della collaborazione tra associazioni e realtà territoriali nell’offrire sostegno ai più bisognosi.

Il Delegato dell’Ordine di Malta per Viterbo-Rieti , avvocato Roberto Saccarello, ha espresso profonda gratitudine nei confronti della Sezione AnGeT di Civitavecchia per la sensibilità dimostrata, sottolineando come l’impegno condiviso e la generosità siano strumenti fondamentali per rafforzare il tessuto sociale e dare un supporto tangibile a chi affronta momenti di difficoltà.

