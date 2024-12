TARQUINIA – “Un canestro fa primavera” è l’iniziativa di sport e solidarietà organizzata dal Basket Pegaso Tarquinia, in collaborazione con il Comune di Tarquinia, la Federazione Italiana Pallacanestro e l’associazione Autismo Cuori Blu, che trasformerà sabato 13 aprile, dalle 16,30, piazza Cavour in una grande arena all’aperto di basket. «Cento bambini dai sette agli undici anni – spiegano dalla società cestistica tarquiniese – parteciperanno a partite ed esercizi di abilità con la palla. L’idea di organizzare questa giornata nasce all’inizio della stagione agonistica e ora diventa realtà, anche grazie al sostegno delle attività commerciali attorno alla piazza”. Il pomeriggio si aprirà alle 16,30 con gli incontri dei bambini più piccoli su tre campetti, per proseguire con quelli dei ragazzi dell’Associazione Autismo Cuori Blu coadiuvati dalle insegnanti Chiara Cevolo e Silvia Calandrelli. “Ringraziamo Anselmo Ranucci per averci coinvolto a settembre in questa bella iniziativa – dichiarano le due insegnanti -. Dopo sei mesi di attività, abbiamo instaurato con questi ragazzi un rapporto meraviglioso, così come con la presidente Simona Busatta, che ci è stata sempre vicina e ha supportato le nostre iniziative”. “Saluteremo l’arrivo della bella stagione con un pomeriggio di basket all’aperto – afferma Laura Gamberini, team manager del Basket Pegaso Tarquinia -. Le canotte dei nostri ragazzi con il cavallo Pegaso giocheranno davanti a palazzo Vitelleschi, sede del Museo Archeologico Nazionale, che ospita i cavalli alati, simbolo della città”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA