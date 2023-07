TOLFA - A Tolfa la Pro Loco e i Rioni sono alle prese con gli ultimi preparativi per l'evento che più rappresenta la tradizione tolfetana, ossia il Torneo dei Butteri Rionale giunto quest'anno alla 33^ edizione e che si terrà il 29 e 30 luglio. Il presidente della Pro Loco Felice Tidei, la vicepresidente Angela Ceccarelli e lo staff della Pro Loco a teatro stanno facendo un lavoro eccellente di promozione del territorio e delle tradizioni locali. Nel Borgo poi fiore all'occhiello sono i Rioni. Quarant’anni fa circa, si tracciarono i confini degli 8 Rioni a Tolfa: Rocca, Poggiarello, Cappuccini, Bassano, Lizzera, Sughera, Casalaccio e Battaglione, caratterizzati al loro interno di valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio. Per il Comune di Tolfa, i Rioni sono un tesoro prezioso di beni immobili che hanno saputo affrontare tutti i cambiamenti politici e sociali del borgo. Tempi di gloria e di ombre hanno caratterizzato i Rioni ed i loro direttivi, ma negli ultimi anni, le nuove generazioni hanno saputo rimettersi in gioco con la vecchia guardia che indica loro la via dell’esperienza. Un risultato eccezionale quello raggiunto in questo 2023 per il Comune di Tolfa, che solo nei due mesi estivi giugno-luglio ha avuto nella programmazione estiva ben 4 weekend sold out con 7 spettacoli totalmente gratuiti, perfettamente organizzati ed autogestiti dal Rione Poggiarello con la “Sagra delle Ghighe”; Rione Rocca con ''Rocca... in Cantina"; Rione Sughera con la "Sagra del Tartufo” ed il Rione Cappuccini con la “Sagra della Bistecca”. Un risultato non scontato se si pensa a quante realtà tradizionali italiane, con l’avvento del covid, sono andate a scomparire. La bellezza che contraddistingue Tolfa è anche questo: avere punti di riferimento come i Rioni. Ma per un evento che si conclude, altri sono in lavorazione: quando si parla di Tolfa, non si può non pensare che è l’unico borgo in Italia e tra i pochi al mondo a dare il nome ad una razza di cavalli: il cavallo tolfetano tanto da essere riconosciuta ufficialmente come Città del Cavallo, cui pregio è di tenere in vita i settori dell’allevamento di cavalli autoctoni ed i settori artigianali del borgo, con la produzione della sella in puro cuoio, dei finimenti e dell’abbigliamento oltre che la famosissima borsa Catana, anche conosciuta come “La Tolfetana”.

Il primo appuntamento equestre in agenda sarà il 29 e 30 luglio con l’attesissima competizione sportiva del 33° Torneo dei Butteri Rionale, durante il quale scenderanno in campo i Rioni tolfetani e la squadra vincitrice accederà di diritto all’evento più atteso dell’anno: il "53°Torneo dei Butteri Regionale". Qui le squadre di tutti i Comuni della Regione Lazio che supereranno le qualificazioni, verranno ospitate a Tolfa come tutti gli anni il 15 agosto, per disputare questa straordinaria competizione equestre che decreterà il Comune vincitore. Il "Torneo dei Butteri" a Tolfa è figlio

dell'eccellenza equestre: è la competizione sportiva più difficile che si svolge in Italia, ed è definita come l'Olimpiade dei Giochi di Antico Regime. Il primo appuntamento, dunque, sarà quello

Rionale. Un evento patrocinato dal Comune di Tolfa, dalla Pro Loco, dall'Università Agraria, Tolfa Città slow, Tolfa Città del Cavallo e Regione Lazio. Degli otto Rioni, sette sono riusciti a formare la propria squadra, ma per un grave lutto, il Rione Battaglione (frazione di Santa Severa Nord che, dopo anni scendeva di nuovo in campo, ha deciso di ritirarsi per rispetto del suo Cavaliere: a loro va tutta la vicinanza degli altri Rioni in gara che tifano per il loro ritorno il prossimo anno. Gli eventi del Torneo dei Butteri prenderanno il via sabato 29 luglio alle ore 17 con la "Sfilata delle Antiche Tradizioni" in costume d'epoca. La partenza è dalla zona Poggiarello, il corteo poi si snoderà lungo via Braccianese, via Roma fino ad arrivare in piazza Vittorio Veneto sotto il Palazzo del Comune. Il tema che verrà rappresentato è: “La coltivazione del grano nell’economia tolfetana”.

Sarà un riportare alla luce un appuntamento del passato che non andava più in scena da oltre 10 anni, che ha visto un enorme impegno della Pro Loco e di tutti i Rioni e i tanti volontari tolfetani che prenderanno parte come figuranti. I figuranti di tutti i Rione insieme saranno circa 100. La sfilata sarà aperta da una coppia di vacche maremmane con il gioco, a seguire i figuranti che portano gli strumenti utilizzati nel passato per preparare il terreno (zampe, vanghe e così via); poi seguiranno i figuranti con gli strumenti utili nel passato per la semina (falcette, cannelle, cioè rudimentali paradita fatti di canne). La sfilata vedrà la presenza anche di tutte le squadre rionali, accompagnate dalle note della Banda Giuseppe Verdi di Tolfa diretta da Stefania Bentivoglio. Particolare riguardo poi per i circa 40 butteri a cavallo. Da rilevare che a metà del percorso sarà allestita dal tuttofare Italo Ciambella la "Capanna del Buttero", dove sarà offerta una degustazione di acquacotta. Alle ore 20 imperdibile “Cena dei butteri”. Piatti succulenti e luculliani preparati dallo chef Antonio Morra: le tradizionali ghighe (pasta fatta a mano con acqua e farina) all'amatriciana o al pomodorino, stracotto di vitello o cinghiale, ciambelline al vino, acqua e vino. C'è poi un menù apposito per i bambini: pasta al pomodoro, cotoletta e patatine e acqua. Ad animare la serata la Zi Dany's Band.

"Seguirà la presentazione delle squadre rionali - spiega il presidente della Pro Loco, Felice Tidei - consegneremo poi le onorificenze ai Presidenti dei Rioni: una mattonella dipinta dall'artista Serena De Angelis. Sarà anche l'occasione per presentare ufficialmente il Drappo del 33° Torneo dei Butteri Rionale (dipinto dall’artista Silvia Di

Silvestro, vincitrice del concorso) e per presentare le squadre dei vari Rioni. Domenica 30 luglio sarà la giornata della gara equestre vera e propria". Alle ore 16 prenderà il via il 33° Torneo dei Butteri Rionale, presso il Polo Fieristico “La Nocchia” (strada Santa Severa –Tolfa 14° Km ad un passo dalle

Terme Naturali del Bagnarello, la Necropoli del Ferrone e per i più audaci amanti del trekking il Monte Acqua Tosta). A darsi battaglia saranno per il Rione Rocca Riccardo Fracassa, Fabrizio Fronti e Giuseppe Testa; per il Rione Cappuccini Mirko Guiducci, Giulio Onori, Stefano Perfetti; per il Rione Poggiarello: Moreno Olivetti, Fabrizio Chima, Stefano Olivetti; per il Rione Lizzera:

Stefano Della Corte, Livio Santoni, Luca Mariani; per il Rione Sughera: Pierluigi Papa, Alessio Testa, Alessandro Papa; per il Rione Casalaccio Dario Cascianelli, Francesco Fiorucci, Alessandro Cascianelli. "Ciliegina sulla torta - conclude il presidente Tidei - tutto sarà ripreso da Luigi Sestili e Fabrizio Antonacci e insieme realizzeranno un video della manifestazione". Tolfa può vantarsi in oltre mezzo secolo di essere riuscita a scrivere con la sua identità culturale ben radicata, un pezzo di storia equestre nazionale ed internazionale. Con i cavalieri: Augusto Berardozzi che venne convocato per il Palio di Siena del 2 luglio 1969 e del 16 agosto

sempre del'69 dall'Aquila, mentre il 21 settembre dello stesso anno dalla contrada Tartuca. Il cavaliere Torquato Moggi che, negli anni ’60, venne convocato per il Palio di Siena da numerose contrade, offerte che fu sempre costretto a declinare perché impegnato nelle attività

lavorative di famiglia. Il cavaliere Roberto Perfetti che venne convocato e partecipò alla Giostra della Quintana di Foligno. Fino ad arrivare ad oggi con il Cavaliere Stefano Olivetti per la 2° volta Campione in carica al Palio Madonna Margarita; il cavaliere Giuseppe Testa scelto nel personale di scuderia del fantino senese Giuseppe Zedde, fantino nel Palio di Siena. Il cavaliere Stefano Della Corte per la 3° volta Campione Europeo in carica con la vittoria in Olanda. Ieri come oggi sicuramente il Torneo dei Butteri e la corsa dei cavalli a Tolfa rimangono un eccellente palcoscenico per giovani promesse nel mondo dell’equitazione ad ogni livello sportivo. Attualmente è anche attivo il Convorso per l’elaborazione del Drappo per il 53° Torneo dei Butteri Regionale che si svolgerà il 15 agosto presso il Polo Fieristico “La Nocchia”. Per info rivolgersi.alla Pro Loco di Tolfa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA