CIVITAVECCHIA – Alunno del Liceo Classico Guglielmotti di Civitavecchia, dopo aver superato la rigorosa selezione alla quale sono sottoposti i giovani candidati è riuscito ad ottenere un posto alla prestigiosa Scuola Militare Nunziatella di Napoli, la quale conta tra i suoi allievi figure illustri come quella del principe ereditario Vittorio Emanuele.

Ulderico Governatori, classe 2008, tra meno di un mese farà il suo ingresso presso uno dei più antichi istituti di formazione militare d’Italia e del mondo, fondato nel 1787 come Reale Accademia Militare dal Re Ferdinando IV di Borbone, con l’obiettivo di formare futuri ufficiali.

La scuola Istituita presso l’ex antico noviziato dei Gesuiti, costituito sulla collina di Pizzofalcone nel 1587 e detto della Nunziatella dalla intitolazione della annessa Chiesa alla Madonna dell’Annunciazione o chiesa della Santissima Annunziata, attaccata alle sue tradizioni ma con uno sguardo proiettato al futuro, si prefigge lo scopo di diplomare giovani uomini e donne preparati sia culturalmente che fisicamente custodi di solide basi etico-morali, che andranno a ricoprire cariche prestigiose delle varie articolazioni dello Stato.

Dalla sua fondazione ai giorni nostri questo Istituto di Formazione militare non ha mai smesso di esistere, superando anche pagine buie del nostro paese, come i Conflitti mondiali, infatti a ricordo dei giovani cadetti che hanno combattuto per la salvaguardia della patria all’interno della Scuola è custodito, in prossimità dell’ingresso, un masso proveniente dal Monte Grappa con inciso i 126 nomi di quei giovani eroi che hanno combattuto e si sono sacrificati nella Prima Guerra Mondiale.

Cresciuto nell’ambiente militare grazie al papà appartenente all’Arma dei Carabinieri e alla mamma, associata dell’Associazione per l’Assistenza Spirituale alle Forze Armate e catechista presso la comunità militare del Centro Simulazione e Validazione dell’Esercito, Ulderico, fin da piccolo ha dedicato cuore e animo alla realizzazione del suo sogno, impegnato da sempre in molte attività scolastiche ed extrascolastiche, allo scopo di acquisire ed accrescere le competenze in vari campi e prepararsi così ad affrontare una nuova avventura, certamente impegnativa, ma con il bagaglio dell’entusiasmo di chi ha atteso questo giorno con grande emozione.

