CIVITAVECCHIA – Poche iniziative organizzate, tantissima gente in strada in attesa dei tradizionali carri di carnevale.

È vero che per il momento nessuno ha ancora promosso eventi strutturati, ma i civitavecchiesi non si sono fatti sfuggire l’occasione di portare i loro bambini in maschera in giro per le vie della città.

Complice soprattutto il bel tempo, con le temperature che nella giornata di oggi hanno sfiorato i 17 gradi, il viale è stato letteralmente preso d’assalto da grandi e piccoli.

Una folla di persone, come ogni domenica, si è riunita ai piedi della statua di Garibaldi: coriandoli, costumi, stelle filanti spray e tanta allegria in pieno centro, che ancora una volta hanno fatto apparire un lontanissimo ricordo i tempi delle restrizioni.

Grossi affari per chi vende materiale per favorire il divertimento dei piccoli, negozianti regolari e venditori abusivi si sono dati da fare in ogni modo per consegnare anche l’ultimo pacco di coriandoli, un po’ come succede a Natale con i classici “petardini da ballo - pop pop” che i genitori affidano cautamente ai loro figli.

Conto alla rovescia per quanto riguarda i carri: adulti e bambini li attendono con ansia.

