TOLFA - Continuano a Tolfa i "Trekking sensoriali tra musica e natura" promossi dal Tolfa Jazz Aps.

Per il mese di novembre il Tolfa Jazz e la "Susan G. Komen Italia" propongono per domenica 26 novembre una esperienza di trekking per esplorare sensi e natura.

"Ci vedremo alle ore 9 presso il Monumento Naturale “Faggeto di Allumiere” con la guida AIGAE Antonella Del Frate - spiegano Egidio Marcari (presidente del Tolfa Jazz Aps) ed Alessio Ligi - il nostro trekking vuole essere un piccolo strumento per stimolare lentamente e dolcemente i sensi all’interno di un ecosistema meraviglioso come la Faggeta". La guida Antonella Del Frate invece sottolinea: "Il movimento lento del camminare e le prove sensoriali avranno in ogni donna un effetto diverso ed unico e proprio questa unicità sarà preziosa da condividere tra le donne che parteciperanno. Vi aspettiamo".

Per informazioni contattare il numero 3898384355 oppure scrivere a info@tolfajazz.com

