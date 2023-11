ALLUMIERE - "Tramontana", lo storico ristorante sito sulla Braccianese Claudia proprio al confine tra Allumiere e Civitavecchia, riapre oggi: la storia continua. La data di oggi non è casuale: in questo giorno festeggia infatti 84 anni Enrico Moroni, il capostipite di questa realtà.

Il caratteristico ristorante Tramontana, sito dal 1935 in una splendida cornice naturalistica, a metà strada tra Civitavecchia ed Allumiere, praticamente un'icona storica della ristorazione della zona, ha rischiato di chiudere definitivamente.

Fortunatamente, grazie ad Enrico Moroni ed alla sua famiglia, i quali, nonostante siano stati in più occasioni severamente provati dalle avversità della vita, ancora una volta hanno dimostrato sincero amore, vera passione, encomiabile spirito di sacrificio morale, materiale e di abnegazione. Tutti sentimenti questi che da sempre legano Ettore Moroni e la sua famiglia a doppio filo allo storico locale, ma soprattutto alla clientela tutta. Grazie a loro si è scongiurato di porre definitivamente fine ad una antica tradizione culinaria. In tutto il comprensorio stanno attendendo con ansia la riapertura: il ristorante Tramontana riaprirà con alla guida Enrico e la sua famiglia, le stesse ed uniche persone che si sono dedicate da sempre anima e corpo alla gestione del locale e alla meticolosa ed affettuosa cura della clientela, che non aspettano altro che accogliere a braccia aperte tutti coloro che avranno piacere di essere ospitati amorevolmente, perché ognuno potrà sentirsi più che mai in famiglia, perché sedersi a tavola da Tramontana è come farlo a casa propria. Lo storico locale dalla sua apertura è sempre stato molto affollato.

È stato per anni meta dei camionisti e come si sa dove mangiano loro c'è il cibo buono. Alcuni di loro, come Lanfranco Mosconi e tantissimi altri, mangiava da Tramontana durante i giorni lavorativi e di domenica ci portava la sua famiglia e per lui per tanti camionisti Tramontana è sempre stato sinonimo di cibo buono e genuino con le ricette di una volta e il luogo dove potersi sentire in famiglia.

Questo ristorante è stato ed è il posto del cuore tramandato da padre in figlio. Tramontana è sempre stato meta dei tantissimi buongustai provenienti da Roma, dal comprensorio e da altri comuni del viterbese. Moltissimi i clienti affezionati che hanno sempre ritenuto i Moroni parte della famiglia in questi giorni di chiusura hanno sofferto e temuto che la loro isola felice del gusto non aprisse più.

Da oggi Ettore è la sua famiglia ricominceranno un'altra era del ristorante Tramontana e sono prontissimi a scrivere con i clienti affezionati (e con i nuovi che verranno) tantissime bellissime pagine di storia.

