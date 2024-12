SANTA MARINELLA - Torna il trofeo “La Dolce Vita”, un evento di auto storiche che ha sempre attirato migliaia di appassionati in città. Organizzato dall’associazione Circuito Storico Santa Marinella, l’ottava edizione del trofeo sarà dedicata a Mafalda Molinari, storica imprenditrice di Civitavecchia e per anni esponente politica della città portuale.

Si ritorna in pista in quel di Santa Marinella, città che tornerà ad ospitare il trofeo automobilistico storico in cui si sfideranno 50 macchine iscritte all’ASI, prodotte tra il 1910 e il 1970, in una prova di regolarità. La manifestazione è stata organizzata dall’associazione Circuito Storico Santa Marinella si svolgerà tra il 24 maggio e il 26, giorni in cui le varie vetture storiche come la Lancia Dilambda 1930, Jaguar XK120 e la Vanguard Apollo GT 1967 in queste determinate prove.

L’ottava edizione che, come abbiamo detto sarà intitolata a Mafalda Molinari, è stata fra le prime donne fra gli anni ‘40 e ‘50 a diventare imprenditrice, prendendo in gestione l’azienda familiare Molinari e diventando successivamente membro del consiglio comunale in quel di Civitavecchia, città che nel 2022, a sette anni dalla morte, gli conferì la cittadinanza onoraria.