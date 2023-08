TOLFA - Dopo il grande successo ottenuto dallo spettacolo inaugurale del Trio delle Capinere Ensemble oggi Tolfa diventa praticamente un circo a cielo aperto con spettacoli di ogni genere, esposizioni, musica, street food, performer di artisti di ogni parte del mondo grazie alla XIX edizione di Tolfarte, il meraviglioso festival delle Arti che richiama un'infinità di visitatori da ogni dove. Oggi pomeriggio dalle ore 19 parte nel centro storico di Tolfa il festival diffuso. In piazza Matteotti (piazza Vecchia), oltre al circo contemporaneo della 'Pi Greco Company', l’acrobatica di 'Cia Entropia', e la street band dei 'Lestofunky', spicca la presenza di 'Materia Viva' con l’emozionante e suggestiva danza verticale che più volte ha incantato e conquistato il pubblico di TolfArte. Nella stessa piazza, a seguire l’euforico concerto di una delle band più importanti e influenti dell’America Latina: dalla Colombia, i 'Doctor Kràpula', che hanno all’attivo cinque nomination ai Latin Grammy Awards, molti premi e tantissime collaborazioni con i maggiori esponenti della musica alternativa come Manu Chao, Café Tacvba, Ska-P, Juanes. Una potente miscela di punk, ska, cumbia e reggae colora i testi della band, da sempre attenta a temi ambientali e sociali, coinvolgendo il pubblico in canti e balli collettivi. Conclude la serata, il dj set di 'Luzy L.' Nella piazza, sarà presente l’installazione artistica “Arancio blu e giallo” curata dall’Associazione Arte Altra. Lo Spazio letterario Tolfa Gialli & Noir OFF, che anche quest’anno vede la partecipazione di grandi ospiti dal mondo della letteratura italiana si apre con un importante appuntamento: la maratona di lettura del romanzo 'Come d'aria' (ed. Elliot) dell’autrice recentemente scomparsa Ada D'Adamo, che con questo suo esordio si è aggiudicata il Premio Strega 2023 e molte menzioni speciali di altri importanti premi letterari. A seguire, dalle ore 19.30, l’incontro con la scrittrice Elena Stancanelli - che sin dall'inizio ha sostenuto la scrittura di Ada D’Adamo e ha presentato il suo libro al Premio Strega - moderato da Serena Ferraiolo in veste di coordinatrice del gruppo di lettura della Biblioteca Comunale di Tolfa. Alle ore 21.30 sarà ospite Giuseppe Pierantozzi, autore del libro 'L'ultimo biscino' (AUGH! Edizioni) ambientato a Tolfa: un vero e proprio inno al territorio, ai butteri, alla natura, alla cultura orale del paese. Moderano la scrittrice Caterina Battilocchio e Giordano Iacomelli, direttore del Museo Comunale di Tolfa e tra gli organizzatori del Festival Tolfa Gialli & Noir. Accompagnamento musicale di Sergio Ceccarelli del gruppo musicale La Parete Hot. I concerti in piazza Bartoli vedono protagonisti: 'Kind of Trio', 'Salvo Mizzle' e 'Vincenzo Bencini'. Piazza Sant’Antonio e piazza Diaz faranno da scenografia alle performance di Aurora Morra in ''Lilith, Giocolelia' e 'Warner Circus'. Nell’Anfiteatro della Villa Comunale dalle 19.30: la 'Statua Ametoile', e l’arte circense di 'Giorgia Basilico', 'Daniele Antonini' e 'Drago Bianco' Dalle 19.15 in piazza Colelli i live di 'Paolo Rasile' e 'L’Indio'. A partire dalle 22 sulla Rocca di Tolfa l’Associazione 'Astronomitaly', la Rete Nazionale del Turismo Astronomico Italia, specializzata nel turismo astronomico nei cieli più belli d’Italia e vincitrice del “Premio Talento Italiano”, porterà il pubblico alla scoperta dei pianeti visibili dal noto Monte della Rocca muniti di telescopi. Itineranti in via Roma: 'Drumbo', i "Giullari', il live painting di 'Liam Becher', il reading di 'Benedetta Badaracco', le statue del 'Duo Sideris', il 'Galirò Show', il 'Cammino incanto di Calliope'. Durante tutto il week-end, dalle 18 a mezzanotte, il Palazzaccio ospiterà un percorso interattivo sul tema dell’“Incanto interiore”, nato dal connubio artistico tra Alessandra Antonelli e Francesca Ciaralli. Attraverso una serie di stimoli sensoriali ed emotivi, lo spettatore sarà guidato e accompagnato in un’esperienza che lo porterà a scoprire e, se vorrà, anche a lasciare una traccia di sé lungo il percorso. Nell’atrio dell’antico palazzo, gli immancabili 'Ritratti Musicali' di Daniele Romeo che hanno conquistato il pubblico delle precedenti edizioni. Sempre dalle 18 a mezzanotte, lo storico Palazzo Buttaoni ospiterà i principali artisti emergenti del territorio, con un focus su pittura e fotografia. In esposizione, le opere di Francesco Mauro, Sara Cozzi, Paul Matt, Emanuela Cagnardi, Giulia Mosca, Daniel Airi, Angelo Esposito e Marco Murri.