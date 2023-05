TOLFA - Si svolge oggi il primo dei ''Picnic Musicali'' 2023 organizzati dal Tolfa Jazz Aps in collaborazione con il Comune di Tolfa presso la località Comunale Macchiosi. L’evento è realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Tolfa, l’Università Agraria di Tolfa. Tra i partner dell’evento: Susan G. Komen Italia, Cittaslow International, I-Jazz, Jazz Takes the GreenGli organizzatori daranno vita a un evento pensato per tutti e per qualsiasi età. Sono previste varie attività, quali passeggiate naturalistiche, il ''Picnic degli Gnomi'' per i più piccoli, visite a siti storico-archeologici, un suggestivo concerto, escursioni e degustazioni di prodotti tipici locali. Con questo evento gli organizzatori hanno trovato anche un modo per esprimere solidarietà e vicinanza alla popolazione alluvionate dell’Emilia Romagna: proprio dal cuore della Romagna arriverà la cantante Gloria Turrini con la sua band “G and the Doctor(s)” con ospite Cekka Lou: alle ore 16 il loro concerto. La loro musica si ispira alle atmosfere della New Orleans Music di oggi attraverso grandi classici riarrangiati e brani originali. Molte le novità previste per il Picnic: tra cui il ''Drum Circle'' per bambini, ragazzi e genitori; sarà un’esperienza divertente, molto coinvolgente e stimolante attraverso la quale i partecipanti, con l’utilizzo di strumenti a percussione, saranno guidati fino a formare una vera e propria orchestra. Poi ci sarà il trekking sensoriale dedicato alle “donne in rosa” del comprensorio e organizzato con la “Susan G. Komen Italia”, un’iniziativa a sostegno della lotta ai tumori del seno. Un nuovo ttrekking invece avrà inizio alle 8 e porterà alla scoperta della “Moletta” per poi proseguire fino all’Abbazia di Piantangeli dove sarà possibile ammirare il più bel panorama dei Monti della Tolfa. Sono previste inoltre, a partire dalle ore 9 altre passeggiate ed escursioni a tema sia per adulti che per bambini in cui si potranno incontrare animali allo stato brado tipici del territorio tolfetano: cavalli e asini in particolare. Imperdibile il pranzo a base di prodotti locali: dalle ore 12:30 sarà possibile degustare i piatti della tradizione locale tra cui il piatto tipico tolfetano, l'acquacotta.

L’evento è realizzato nel pieno rispetto dell’ambiente e senza creare impatti negativi sulla flora e sulla fauna locale.

