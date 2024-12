MONTI DELLA TOLFA - "Tempo instabile sabato, in graduale miglioramento domenica": Queste in sunto le previsioni meteo per questo fine settimana nel nostro territorio stilate dal meteorologoAmpro, Antonio Marino.

"Siamo interessati da un'area di bassa pressione, che lentamente si muoverà verso Sud-Est, al suo seguito la pressione atmosferica tenderà gradualmente ad aumentare, grazie all'arrivo da ponente di un cuneo di alta pressione delle Azzorre. Situazione che porterà ad avere condizioni di tempo diffusamente instabile che, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, interesseranno tutte le nostre regioni nella giornata sabato, poi seguirà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata di domenica.

Sul nostro territorio il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso per l'intera giornata di sabato e la prima parte della domenica. Ciò significa che in questo lasso di tempo avremo delle schiarite che si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti - spiega il meteorologo e vicepresidente Ampro, Antonio Marino - a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio. I fenomeni precipitativi tenderanno gradualmente a cessare nel corso delle prime ore di domenica, in un contesto caratterizzato ancora da condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso. Situazione che, in riferimento alla copertura nuvolosa, caratterizzerà anche le prime ore della domenica, seguirà poi una progressiva dissipazione della nuvolosità, fino a che il cielo, già nel corso della mattinata, si presenterà poco nuvoloso. Domenica il vento si disporrà di direzione di provenienza da Nord-Ovest (Maestrale) e sarà di intensità moderata, con possibili locali rinforzi fino a forte, la tendenza sarà verso una graduale attenuazione nel corso della giornata. Lo stato del mare sabato è previsto essere poco mosso sotto costa e mosso a molto mosso a largo, con moto ondoso in progressiva attenuazione nel corso della giornata.

Domenica avremo iniziali e generali condizioni di mare molto mosso, la tendenza sarà verso una graduale attenuazione del moto ondoso nel corso della giornata. Per quanto riguarda il contesto termico, le temperature faranno registrare valori in media, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, nella giornata di domenica , poi tenderanno ad aumentare portandosi su valori leggermente superiori. La visibilità sarà buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone collinari.