TARQUINIA – Tiro con l’arco, pugilato, basket e rock sono il menù della seconda serata di Sport’n’Roll e Fermento, di oggi a Tarquinia Lido. Due le novità nel programma: la partecipazione a piazza delle Vele, dalle 21, del campione del mondo di Ibo Youth dei pesi leggeri Christian Gasparri, accompagnato dai maestri della Federazione Pugilista Italiana (FPI) Riccardo e Angelo Gasparri; e il torneo di pallacanestro 3x3 per i più piccoli organizzato dal Basket Pegaso Tarquinia che si terrà fino al 6 agosto, dalle 19, nell’area pedonale di viale dei Tritoni a precedere il memorial “Meneghetti”. Lo stabilimento La Pineta, dal 4 al 6 agosto, dalle 21, farà da cornice al tiro con l’arco. Per gli appassionati del pugilato, a piazza delle Vele, dalle 21,30. Per tre giorni, dalle 21, l’area pedonale di viale dei Tritoni vedrà le elettrizzanti sfide di basket 3x3 del memorial “Meneghetti”. Per i “beer lover” appuntamento con Fermento dalle 20 a piazza delle Naiadi.