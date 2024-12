TARQUINIA - Il maltempo ha reso impossibile il regolare svolgimento delle manifestazioni relative all’Epifania previste a Tarquinia per il 6 gennaio; l’amministrazione ha quindi deciso di rimandarle alla settimana successiva.

Pertanto, appuntamento oggi alle ore 12 in piazza G. Matteotti per assistere alla tradizionale discesa della Befana ad opera dei Vigili del fuoco di Viterbo dalla torre del campanile del palazzo comunale.

Alle ore 15,30, sempre in piazza Matteotti, verranno invece distribuiti i doni che la simpatica vecchina aveva già preparato per i bambini di Tarquinia. Per motivi organizzativi, invece, quest’anno è stata annullata “Corri per la Befana”, ma il Comune di Tarquinia sta lavorando insieme ad Atletica ’90 per trovare un appuntamento altrettanto coinvolgente per la felicità dei più piccoli. L’amministrazione comunale ringrazia i Vigili del fuoco, le forze dell’ordine, i volontari dell’Aeopc, la Proloco e l’Asd Atletica ’90 che garantiranno una bella giornata di festa ai bambini e alle famiglie, seppure con qualche giorno di ritardo.

