TARQUINIA - Torna il Trail degli Etruschi, torna l’appuntamento con il running nella natura per chi ama correre e scoprire, nello stesso tempo, lo spettacolo degli scenari del territorio di Tarquinia. Dopo la parentesi estiva della scorsa stagione, l’appuntamento organizzato da Etruscan Castle con il patrocinio del Comune di Tarquinia e dell’Università Agraria e sotto l’egida della Uisp ritrova la sua data a inizio stagione, nell’inverno freddo ma terso di Tarquinia, inserendosi nel calendario al 18 febbraio 2024.

La gara sarà inserita nel circuito Tuscia Trail dell’ambito delle manifestazioni del CorrinTuscia. Cambia anche lo scenario: dopo le prime edizioni sui colli etruschi e quella dello scorso anno con partenza e arrivo in città, per la prima volta il Trail degli Etruschi si snoderà tra gli spettacolari prati e boschi della Roccaccia, a una manciata di minuti dal centro cittadino, nel verde quasi incontaminato dove lo staff di Etruscan Castle ha disegnato un tracciato di 14 kilometri misti sterrato-lapillo. Per informazioni e iscrizioni si possono contattare i numeri 334 574 7689 e 348 825 1664, oppure scrivere una mail a asdetruscancastle@gmail.com. L’iscrizione avrà un costo di 15 euro, pagabili con bonifico a A.S.D. ETRUSCAN CASTLE - Iban: IT51L0760114500001065445882.