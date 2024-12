TARQUINIA - È fissato per domani, sabato 16 dicembre alle 21, il concerto di Natale dell’associazione bandistica Giacomo Settacioli di Tarquinia. Una banda cittadina che vanta una tradizione musicale già lunga due secoli e che interpreterà il suo concerto in occasione delle festività al Teatro Comunale Rossella Falk. Le tradizionali musiche natalizie, interpretate con la tipica vivacità ed espressività sonora che solo un corpo bandistico sa regalare, riempiranno la sala del teatro per augurare a tutta la cittadinanza un avvio gioioso delle festività in pieno clima natalizio. La serata sarà anche l’occasione per il direttore maestro Mauro Senigagliesi di salutare la città e celebrare il passaggio di “bacchetta” al maestro Matteo Costa. L’evento è patrocinato dal Comune di Tarquinia. L’ingresso è libero. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all’Infopoint di Tarquinia: 0766/849282.

