TARQUINIA - Una mattinata ecologica dedicata alla pulizia di un tratto della spiaggia di Tarquinia: è l'iniziativa in programma per venerdì 29 settembre, promossa dall'associazione “Il Cinghiale bianco” e dall'IISS Vincenzo Cardarelli. L’iniziativa è rivolta particolarmente ai giovani ed è pensata per trasmettere loro con forza ed entusiasmo valori fondamentali come il rispetto per l'ambiente, l'amore per il territorio, l'esigenza di interessarsi ai temi importanti per la collettività, la necessità di cambiare i propri comportamenti per produrre meno rifiuti e divenire cittadini consapevoli.

L'idea di base è ben rappresentata dallo slogan della giornata: "Insieme e uniti per la nostra terra, per il nostro mare, per il nostro pianeta... a difesa delle nostre radici".

L'appuntamento sarà per le 8,30 presso lo stabilimento La Pineta, da cui partiranno le operazioni di pulizia che porteranno i volontari sino alla prima chiusa delle Saline; dopo aver percorso il tratto di ritorno, per tutti sarà offerto un pranzo veloce a base di pizza allo stabilimento La Pineta. L'iniziativa è resa possibile anche grazie al contributo di vari sponsor.

Si tratta del secondo evento di pulizia della spiaggia nel territorio di Tarquinia per l'associazione “Il Cinghiale bianco”, presidente Federico Burratti e responsabile locale Giorgio Mosconi.

L’associazione “Cinghiale bianco” da anni è attiva nella diffusione di una cultura basata sulla sostenibilità ambientale, nella concezione che «solo prendendosi cura del nostro territorio si possa diventare davvero cittadini migliori», e che «la cura dell’ecosistema sia anche responsabilità di noi come singoli».

