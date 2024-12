TARQUINIA - Dalla sinfonia del “Nabucco” e dall’atto I del Preludio della “Traviata” di Giuseppe Verdi a “The essence of time” di Peter Graham; da “Schindler’s List” di John Wiliams alla tradizionale “We whish you marry Christmas”; da “Gabriel’s oboe” di Ennio Morricone a “Italian Fantasy”; da “Riverdance” di Bill Whelan e a “La fiesta” di Chick Corea. È questo il programma del concerto benefico “Aspettando il Natale… 2023” organizzato dal Lions Club Tarquinia, con l’Italian Brass Band che sarà sul palco del teatro comunale “Rossella Falk” oggi, alle 17. “L’ensemble è composta da soli ottoni e percussioni e, con il maestro Giuseppe Saggio, abbiamo pensato a una serie di brani che ne mettesse in risalto le straordinarie peculiarità – afferma la direttrice artistica e socia del Lions Club Tarquinia Roberta Ranucci -, inserendo anche, come da tradizione, celebri canzoni natalizie”. “L’Italian Brass Band è stata già nostra ospite nel 2017 – dichiara la presidente del Lions Club Tarquinia Laura Voccia – e saprà conquistare ancora una volta pubblico di un teatro che ci auguriamo gremito in ogni ordine di posto”. I fondi raccolti dal concerto saranno devoluti per l’acquisto di due defibrillatori per l’IC “Ettore Sacconi” di Tarquinia. Lo spettacolo, a ingresso libero, ha il sostegno e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e dell’Accademia Tarquinia Musica. È indispensabile la prenotazione, fino a esaurimento dei posti, chiamando l’ufficio informazioni turistiche allo 0766 849282.