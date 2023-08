TARQUINIA – Apertura serale straordinaria per la chiesa di Santa Maria in Castello. Uno dei monumenti più conosciuti di Tarquinia sarà visitabile (ingresso libero) dall’11 al 13 agosto, dalle 21 alle 24, in concomitanza della nona edizione della rassegna “Tra i rami dell’arte”, che si svolgerà nel vicino e suggestivo parco “Felice De Sanctis”. L’iniziativa è resa possibile dall’Ufficio dei Beni culturali della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia. La chiesa di Santa Maria in Castello è un meraviglioso gioiello romanico che presenta al suo interno tre navate sostenute e divise tra loro da una serie di semi colonne ornate da fasce e capitelli in nenfro. Il pavimento si compone di eleganti mosaici di stile cosmatesco dei quali oggi rimangono alcune notevoli tracce. Nella navata a destra si trova uno splendido fonte battesimale a pianta ottagonale del tipo ad immersione. I visitatori avranno modo di ammirane gli interni e affacciarsi dal piccolo belvedere, nella parte settentrionale dell’edificio, che dà sul parco “Felice De Sanctis” e il cui orizzonte spazia dal Mar Tirreno alla valle del fiume Marta, fino alle colline della Tuscia. Anche quest’anno, alcuni volontari saranno a disposizione delle persone che vorranno fruire di una visita guidata gratuita, per approfondire la conoscenza storico-artistica della chiesa.