TARQUINIA - Proseguono gli appuntamenti nella città etrusca con la programmazione di “A Natale Puoi”, organizzata dal Comune di Tarquinia, con la direzione artistica di Carlo Zucchetti, l’enogastronomo con il cappello.

Un programma nutrito, per stimolare gusto e conoscenza, in cui si alternano show cooking, degustazioni, produttori locali, convegni, eventi e laboratori. L’evento è organizzato in collaborazione con Unesco, Pro loco Tarquinia, Acli Terra, Slow Food Costa della Maremma Laziale, Viva Tarquinia e Istituto di Istruzione Superiore Stendhal di Civitavecchia.

Oggi ultimo appuntamento dell’anno, poi si prosegue il 3, 4, 5 gennaio 2024.

Tutti gli appuntamenti prendono il via dalle ore 17,30 presso la Sala D.H. Lawrence di via Umberto I, 49 ed hanno l’ingresso libero (Info: 0766 849282; turismotarquinia@gmail.com).

Per la giornata di oggi alle 17,30 Laboratorio Slow Food: I dolci della tradizione natalizia; alle ore 19,30 Laboratorio “Un mondo di incanti e seduzione in guscio. Declinazioni culinarie di Nocciola Gentile Romana bio” con Cinzia Rossi e Giovanni Piergentili, titolari di Nativa.

Alle 21,15 infine concerto degustazione “Le grandi voci femminili del jazz” con Ava Alami (voce) e Andrea Saffirio (tastiere); e Mixology Lation Isufi barman al Capolinea Caffè Tarquinia.

La programmazione riprende poi mercoledì 3 gennaio 2024 alle ore 17,30 con lo Show Cooking di Assunta Stacchiotti, cuoca della Trattoria del Cimino 1895 Caprarola, Chiocciola Slow Food, Premiate Trattorie Italiane. Alle 19,30 invece laboratorio “La Tuscia tra Agro Falisco e Maremma. Pralina nocciola e finocchietto” con Monia Achille pasticciera Isanti Corchiano, docente Gambero Rosso Oro Mondiale International Chocolate Awards. Giovedì 4 gennaio 2024, alle 17,30 Show Cooking con Lorenzo Iozzia Chef Casa Iozzia Vitorchiano 1 Stella Michelin, alle 19,30 Laboratorio Slow Food e Biodistretto Maremma Etrusca-Monti della Tolfa. Proposte per lo sviluppo delle filiere produttive. Venerdì 5 gennaio 2024, ore 17,30 Show cooking Salvo Cravero Chef Pepe Nero Capodimonte. Alle ore 19,30 la presentazione del libro “Sciampagna. Lo spumante classico italiano” con Enrico Zamboni, Paolo Peira autori, degustazione Metodo classico della Tuscia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA