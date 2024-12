SANTA MARINELLA – Successo di presenze all’apertura, presso il castello di Santa Severa, del Villaggio di Natale. Tanto divertimento e tanti dolciumi nella giornata inaugurale, caratterizzata dalla pioggia. All’interno della Casa di Babbo Natale è possibile trovare diversi ambienti, come la cascata di cioccolata, la fabbrica dei giocattoli con la spedizione dei regali, un bosco glaciale, la stanza della colazione di Babbo Natale e, infine, l’incontro con Babbo Natale sulla sua splendida poltrona, pronto ad ascoltare i desideri dei più piccoli. Lo spazio sarà allestito con un grande trono e ospiterà la cassetta delle letterine per il Polo Nord dove i più piccoli potranno spedire le loro letterine personalizzate. Ogni angolo della stanza offrirà un'esperienza diversa ispirata ad ambientazioni e scenari tradizionali. Babbo Natale e i suoi aiutanti elfi, accoglieranno grandi e bambini, in una festa di attesa e sospensione misteriosa. Proseguendo il percorso nella sala Manica Corta, i visitatori troveranno la Casa Della Befana, un magico spazio dove la simpatica vecchina incontrerà i bimbi che la troveranno intenta alla preparazione di calze e dolci. La sala innovation lab ospiterà il laboratorio dei giochi, uno spazio dedicato alla creatività e alla manipolazione della ceramica e del riciclo creativo. I bambini e le bambine potranno creare le loro palline di Natale e scrivere la letterina personalizzata, che potranno imbucare direttamente nella cassetta postale per il Polo Nord nella casa di Babbo Natale. Sulla Spianata dei Signori, un fantastico bosco pieni di luci tra gli alberi, accoglierà i visitatori in un’atmosfera già di per sé scenografica arricchita da soggetti luminosi 3d attraverso un percorso illuminato da led. La piazza delle Due Chiese si trasformerà nella piazza del circo e sarà animata da artisti di strada, circensi, trampolieri, mangiafuoco, giocolieri, cantastorie e burattini. Un vero e proprio condensato di fascino, scenografia e musica che coinvolgerà un pubblico di grandi e piccini. Abilissimi artisti si cimenteranno in vere e proprie coreografie che daranno vita a spettacolari performance che lasceranno lo spettatore incredulo e meravigliato. In sala Pyrgi il teatro fantastico ospiterà le esibizioni delle compagnie e i cantastorie che racconteranno miti, favole e storie di altri tempi. Un posto ideale dove condividere un’esperienza stimolante per tutta la famiglia, un’occasione speciale per stare insieme e far viaggiare la fantasia. Tanti gli spettacoli previsti come quelli di magia, letture animate, burattini, performance musicali e tanti altri. Durante tutto il periodo natalizio rimarrà aperto anche l’Ostello, con il Cortile della Rocca anch’esso illuminato a festa, offrendo così la possibilità agli ospiti che soggiornano all’interno del Villaggio di visitare tutte le attrazioni in un’atmosfera magica con la propria famiglia. I visitatori potranno integrare l’esperienza del Villaggio di Natale anche con la visita culturale ai Musei del Castello, un viaggio nella storia, dall’antica Pyrgi etrusca ripercorrendo tutte le epoche fino ai nostri giorni.

