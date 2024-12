TOLFA - Grande successo a Tolfa per il "Villaggio di Babbo Natale che si è svolto venerdì, sabato e domenica e che ha battuto ogni pronostico. Neanche il maltempo di venerdì 8 dicembre ha fermato i tanti visitatori giunti nel birgo appositamente per vivere una giornata nel Regno di Babbo Natale. Sono stati tre giorni in cui tutti gli organizzatori hanno saputo offrire la massima ospitalità e proposte natalizie molto gradite da grandi e piccini con le sue 11 location ed i Mercatini di Artigianato Natalizio. “Tolfa per Tolfa!”, è questa la grande percezione sensoriale che si è respirata ad ogni passo nella scoperta del Villaggio. Indiscussa la "Forza Organizzativa" messa in campo dalle associazioni, dai Rioni, dai commercianti, ristoratori e volontari.

Un team di lavoro che si è costruito man mano inqueste dieci edizioni, sotto la direzione artistica della Filastrocca” con il grande supporto di Elisabetta Marini e Simone Gobbi, ad oggi diventato fiore all’occhiello per tutta la comunità.

Tre giorni di animazione per bambini no stop, il tutto accompagnato dalla bravura e il talento di Luca ed Isabella, Alessandro Ballarini, le acrobazie del duo Nick e Frank, lo spettacolo “Sogno di Natale”. Le straordinarie performance del Gruppo Pastorale Manzi dell’I.C, l’Orchestra d’Archi “Amici della Musica”, Lestofunky Street Band, l’eccezionale Coro Epikanten (Ass. Musikanten), Lilith Fuoco Show, Duo Sideris, il mimo Sarah Hellas, Farfalla Luminosa Ametè e gli Zampognari. Immancabile anche la prevenzione per gli amici a quattro zampe con l'Ass. "Emergenze Pelose" e le passeggiate con i pony a cura dell’Asd "La Concia Performance Horses". Spensieratezza e leggerezza è stato il regalo più grande che ha aperto le porte del meraviglioso borgo di Tolfa con la Parata Natalizia a cura del Centro Studi Danza di Letizia Costantini, la banda musicale "Giuseppe Verdi", gli Sbandieratori di Tolfa e tutti i personaggi animati del Villaggio, ma con un tocco rock dei ragazzi del Motoclub Rugged, che hanno portato un motoraduno natalizio super atteso.

Grata per il grande successo, la sindaca Stefania Bentivoglio, afferma che il Villaggio di Babbo Natale, giunto alla sua 10° edizione è: “La più bella atmosfera di Natale degli ultimi anni. Tra colori, luci, suoni, strutture con allestimenti scenografici di eccezionale bellezza che hanno arricchito le vie di Tolfa ed allietato famiglie e bambini. È il segno della comunità, della costanza, di un lavoro importante fatto da tantissimi volontari che con amore e passione si spendono per il paese.

Tolfa ha dimostrato ancora una volta la capacità di sapersi valorizzare e posizionare nel panorama regionale. Voglio esprimere un grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno offerto questo splendido fine settimana all’insegna della bellezza e dello spirito di comunità, in particolare "La Filastrocca" come associazione promotrice dell’evento ed invitare voi tutti a partecipare nei giorni di sabato 16 e domenica 17 ad altre due meravigliose giornate in compagnia degli elfi, di Babbo Natale, della Befana e del circo e tanto atro”.

Grazie agli sponsor della Regione Lazio, Lazio Crea, Comune di Tolfa, Fondazione Cariciv, Pro Loco Tolfa, Università Agraria Tolfa, Città Slow International e tutti i commercianti locali.

