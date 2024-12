ALLUMIERE - Allumiere farà oggi da cornice al "Magic Christmas Street", una due giorni pieni di spettacoli per grandi e piccoli, musica, balli, atmosfere natalizie, l’apertura della casa di Babbo Natale, con la fabbrica dei giocattoli degli Elfi e una meravigliosa riproduzione della scuola di Hogwarts, con tutti i personaggi di Harry Potter. Per inaugurare la due giorni di eventi si è svolta ieri una coloratissima sfilata di Babbi Natale; la giornata di ieri poi è proseguita con la street dance per le vie del paese a cura delle realtà associative di Allumiere e Tolfa, con le street band natalizie, spettacoli di trampolieri, spettacoli di fuoco e un grande spettacolo di acrobazia in volo. La giornata di oggi, invecd, inizierà all’insegna dell’attività fisica, con il "Trekking di Natale": un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di escursioni. Nell’escursione sarà possibile immergersi nei meravigliosi colori invernali che offre il faggeto di Allumiere, in compagnia degli asini del Country food. La festa continuerà nel pomeriggio con lo spettacolo dedicato ai bambini “Il fantastico Natale”, a cura dell’antico teatro dei burattini di Firenze. Si continuerà nel pomeriggio con ancora tanta musica e spettacolo: la Lesto funky street band, la farfalla luminosa sui trampoli, il concerto di Archi dell’Associazione Amici della Musica, spettacoli di magia e con il fuoco. Tra le principali attrazioni della due giorni, il “Pianoforte Gigante”, pronto per essere suonato “con i piedi” tutti insieme. Oggi pomeriggio poi imperdibile appuntamento per tutti i bambini e i ragazzi, ma anche per le famiglie e per gli adulti: il Palazzo Camerale si trasformerà per oggi nel castello di Hogwartsche e daràodi ai partecipanti di vivere le avventure del mago più amato, Harry Potter. Ideatrice e organizzatrice la delegata alla Cultura, Francesca Scarin, insieme alla delegata alle Politiche giovanili Noemi Vernace e ai membri dell'associazione culturale "Il Giratempo" di Bracciano. L'evento, che prenderà il via alle 17.30, ruota interamente al mondo di Harry Potter e della famigerata "Scuola di Magia di Hogwarts" che per un giorno verrà trasferita al Palazzo Camerale. La saga di Harry Potter sia nella versione letteraria che in quella cinematografica sono veri cult: il mago Harry Potter e tutti i personaggi che ruotano intorno a lui sono notissimi. Le avventure di Harry sono conosciutissimi in ogni parte del mondo è, quindi, la scelta molto azzeccata da parte della delegata Francesca Scarin, la quale spiega: "Ci sarà modo di incontrare i professori, toccare con mano la Hogwarts che noi tutti conosciamo: si potrà anche essere smistati dal Cappello Parlante. Insomma si vivrà un magico pomeriggio che avrà molti colpi di scena e sorprese. Tutto questo, ovviamente, sarà possibile grazie alla sfida che hanno raccolto tutti i volontari di Allumiere (alla quale va il mio profondo riconoscimento) alla delegata alle Politiche giovanili Noemi Vernace che mi supporta sempre e all'associazione culturale: "Il Giratempo" di Bracciano che terranno le "redini" della serata". Il sindaco Landi invita titti oggi ad Allumiere: “Prosegue il programma culturale natalizio di Allumiere – ha dichiarato il Sindaco Luigi Landi – con tanti eventi sulla scia dell’ottimo inizio della scorsa settimana a conferma del buon lavoro organizzativo svolto dai delegati Galimberti, Vernace, Scarin, dal GGP e dalle volontarie di Allumiere. Vi aspettiamo anche in questo fine settimana, ed in particolar modo aspettiamo cittadini e famiglie provenienti dai paesi limitrofi, in modo che possano conoscere e apprezzare le caratteristiche e le tradizioni del nostro paese”. L’iniziativa rientra nel progetto di Allumiere, Natale nel Borgo presentato al Lazio Crea – Regione Lazio.