CIVITAVECCHIA – Lo scorso venerdì, presso il Pi Hub di Civitavecchia, si è tenuta la presentazione ufficiale delle nuove iniziative di Hub Maiora, realtà locale impegnata nella formazione, nello sviluppo e nell’innovazione attraverso l’applicazione di tecnologie avanzate.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi professionisti, consulenti del lavoro e rappresentanti delle piccole e medie imprese (PMI) locali.

Durante l’incontro, sono state illustrate diverse opportunità di finanza agevolata, con particolare attenzione ai temi della formazione e della digitalizzazione, due pilastri fondamentali per il rilancio economico e lo sviluppo competitivo del territorio. I partecipanti hanno avuto l’occasione di approfondire strumenti concreti per favorire la crescita delle loro attività e affrontare con successo le sfide del mercato.

A conclusione dei lavori, l’On. Emanuela Mari, Presidente della Commissione Affari Europei della Regione Lazio, ha portato un prezioso contributo illustrando le iniziative regionali attualmente in corso a Bruxelles. In particolare, l’Onorevole ha spiegato come queste attività mirino a intercettare nuovi fondi e opportunità, sostenendo le imprese locali nel processo di innovazione e internazionalizzazione ed instaurando un confronto ricco di spunti per lo sviluppo del territorio con i professionisti ed imprenditori presenti.

L’evento ha rappresentato un’occasione unica di confronto e networking per i partecipanti, confermando il ruolo strategico di Hub Maiora e del PI Hub come punti di riferimento per lo sviluppo delle PMI e la valorizzazione del capitale umano.