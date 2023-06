MONTALTO DI CASTRO – Un progetto a favore della promozione della pesca e del turismo a Montalto di Castro. Sarà presentato venerdì 30 giugno presso il Centro servizi di via Tevere, a Montalto Marina, nel corso di una giornata convegno che si aprirà alle 17,30 con una conferenza stampa e si chiuderà con l’ultimo appuntamento, alle 19,30, che prevede un percorso enogastronomico gratuito.

L’evento, organizzato dal Comune di Montalto di Castro e dal Flag Gac Lazio Nord, è patrocinato da Regione Lazio; Federazione europea itinerari storici, culturali e turistici; Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali; Feamp (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca); e Unione europea.

Nel corso della conferenza stampa sarà presentato nello specifico il progetto “Italian Blue Route”.

A seguire, alle ore 18, Workshop “Storia e sapori: il progetto Blue Route” con la consegna delle bandiere italian Blue Route ai sindaci dei Comuni di Montalto di Castro, Santa Marinella, Cerveteri, Ladispoli.

Interverranno: Emanuela Socciarelli, sindaco di Montalto di Castro; il delegato presidente Flag Lazio Nord; Sabrina Busato (Presidente FEISCT e Coordinatrice progetto Italian Blue Route); Pietrangelo Pettenò (Presidente Centro Studi Medfort); Renato Carafa (Presidente Lega Navale Delegazione Universitaria Tor Vergata); Alfredo Giacon (Skipper, scrittore e Presidente associazione velica Jancris); Vittorio Gradoli (associazione AssoPaguro); Emanuele Miralli (delegato Comune di Montalto di Castro allo Sport, Turismo, Eventi, Teatro).

La giornata si chiude con le eccellenze enogastronomiche del territorio, nell’ambito di "Storia e Sapori: dalla rete al pescatore", un percorso a cura del Food truck 30km di gusto. Un viaggio alla scoperta del cibo e del vino locali, che unisce i prodotti a km 0, la storia della piccola pesca sul litorale e il contesto storico-culturale in cui essa si è sviluppata. Per l'occasione sarà allestito un buffet di assaggi finger e in stile street food, incentrato sul pescato locale e sulla cucina tradizionale, accompagnato da una degustazione di vini della rete "Strada dei vini e dei prodotti tipici e delle terre etrusco romane". Si proseguirà con un percorso composto da quartetto di bruschette e marinati, sgombro marinato con verdurine croccanti al vino, merluzzo con zucchine marinate al limone e menta, alici con cipolline caramellate e uvetta, insalata di mare, trittico di caldi, rotolino di tonno porchettato, calamari ripieni con pomodorini secchi e erbette, bruschettina con moscardini alla Luciana, cous cous con ragù di mare, zuppetta di cozze, cacio e ceci, dulcis in fritto, polpettina di pesce, limone e timo, involtino di alici e provola affumicata.

La degustazione di vini si comporrà di 4 etichette a cura di 2 sommelier della federazione Fisar.

La partecipazione all'evento è gratuita.

Nel corso della serata saranno presenti dei totem digitali interattivi nei quali il pubblico potrà provare in anteprima la versione della piattaforma web dedicata all’evento.