CIVITAVECCHIA – Cambiano le regole per il conferimento dei rifiuti a Civitavecchia, e la prima grande novità è la sospensione del servizio itinerante del sabato per plastica e metalli. Lo ha annunciato CSP (Civitavecchia Servizi Pubblici), spiegando che d’ora in avanti il ritiro di questi materiali sarà effettuato una sola volta a settimana, esclusivamente tramite il servizio porta a porta. Un cambiamento inserito nel nuovo calendario di raccolta, suddiviso per zone, e già motivo di discussione tra cittadini e addetti ai lavori.

Una decisione legata ai numeri

Alla base della scelta, secondo quanto emerso durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo calendario, ci sarebbero motivazioni legate all’efficienza del servizio. «Il sabato si raccoglie un quarto di macchina, contro le 4 o 5 macchine piene del martedì», hanno spiegato da CSP. In pratica, il quantitativo di plastica raccolto non giustificherebbe il mantenimento del servizio itinerante. A questo si aggiunge il problema dei sacchetti lasciati in strada fuori orario, creando disordine e degrado.

Le alternative: rastrelliere e fototrappole

Ma cosa succede per le tante abitazioni che non sono raggiunte dal porta a porta, come quelle situate su strade private? La soluzione individuata da CSP è quella delle rastrelliere: supporti in cui i cittadini possono appendere i mastelli nei giorni stabiliti, ritirandoli dopo il passaggio del compattatore. Tuttavia, queste aree si sono spesso trasformate in mini discariche, con sacchetti abbandonati senza regole. Per contrastare il fenomeno, il Comune ha installato delle fototrappole, alcune permanenti, per monitorare e multare i comportamenti scorretti.

Le nuove regole parlano chiaro: il conferimento deve avvenire esclusivamente con il mastello, vietate le buste appese direttamente alle rastrelliere. Chi trasgredisce rischia sanzioni pesanti.

E per chi produce più plastica?

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento dei consumi di bottiglie d’acqua o di alimenti per animali, molti cittadini si chiedono come smaltire le maggiori quantità di plastica. CSP ricorda che è sempre possibile utilizzare l’ecocentro comunale di via Alfio Flores, nella zona industriale. Tuttavia, qui nasce un nuovo problema. Alcuni operatori dell’ecocentro, infatti, richiedono la separazione preventiva di plastica e metalli, una disposizione non prevista né ufficializzata da CSP né dal Comune. Una prassi arbitraria che ha già creato disagi in passato: cittadini respinti perché non avevano suddiviso i materiali, senza alcuna comunicazione formale a monte.

Un sistema da rivedere

Se da un lato CSP tenta di razionalizzare il servizio, dall’altro emergono criticità che rischiano di compromettere l’intero sistema di raccolta. La mancanza di comunicazione, la gestione non uniforme tra operatori, e la difficoltà per i cittadini di orientarsi tra regole, orari e luoghi di conferimento mettono a dura prova l’efficacia del nuovo modello.

Il messaggio è chiaro: per garantire una raccolta efficiente serve collaborazione, ma anche chiarezza e coerenza da parte di chi gestisce il servizio. E mentre i cittadini si adattano alle nuove disposizioni, resta urgente risolvere le ambiguità dell’ecocentro e rafforzare i controlli per evitare che la città si trasformi in una discarica a cielo aperto.