S. MARINELLA - Fine settimana all’insegna dello sport di livello internazionale al Palazzetto dello Sport. Si è tenuto, infatti, alla presenza di un pubblico delle grandi occasioni, il Campionato Nazionale kung Fu Oper, che ha visto la presenza di 380 atleti nazionali ed internazionali dell’arte marziale dell’estremo oriente e atleti di associazioni e di società sportive dilettantistiche che promuovono discipline come il kung fu, il sanda o il nunchaku. Tanti gli appassionati del mondo marziale che l’Unione Italiana Kung fu Tradizionale, ha saputo coinvolgere in queste due giornate di sport. “Siamo stati molto orgogliosi a ospitare questo campionato e vedere quanti ragazzi e atleti hanno partecipato con spirito sportivo e disciplina – ha detto il sindaco Tidei - impegnandosi con energia e passione. È grazie a iniziative così imponenti, che attirano migliaia di persone, che la nostra città trae beneficio. Nello scorso week end, gli organizzatori, gli atleti e le loro società sportive hanno prenotato negli alberghi e nei ristoranti della città. Dobbiamo investire nel turismo sportivo, con iniziative e programmazione. Senza dubbio il restyling del Palazzetto, che partirà a giorni, contribuirà a ospitare eventi di carattere nazionale ed internazionale. Il nostro territorio e il clima di cui beneficiamo sono habitat perfetti per lo sviluppo del turismo di tipo sportivo sia all’aperto che al chiuso, con le opere che abbiamo realizzato e che siamo in procinto di realizzare”. Per la prima volta si sono svolte gare di tre nuove discipline che l’Unione Italiana Kung Fu sta promuovendo e diffondendo in Italia, il Kung Fu Combat, il Nunchaku da Combattimento, e il Duang Bing.

