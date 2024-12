MONTI DELLA TOLFA - "Tempo stabile e soleggiato per buona parte del fine settimana": queste in sunto le condizioni meteo di questo fine settimana nel nostro territorio. A prevederlo il Chartered Meteorologist vicepresidente e meteorologo Ampro, Antonio Marino

"La pressione atmosferica sul bacino occidentale del Mediterraneo e sulla nostra Penisola tenderà gradualmente ad aumentare, in

seguito all'approssimarsi da ponente di un promontorio di alta pressione di origine

sub-tropicale - spuega il meteorologo, Antonio Marino - figura barica che porterà ad avere un generale miglioramento delle

condizioni meteorologiche su tutte le nostre regioni. Sul nostro territorio avremo generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per buona parte del fine settimana, solo nella

seconda parte della giornata di domenica é prevista la formazione di addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, tali che il cielo si potrà presentare

parzialmente nuvoloso, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità. Il vento, per la giornata di sabato, si orienterà di direzione di provenienza da Nord-Est

(Grecale) e sarà di intensità da debole a moderata, con tendenza ad una graduale attenuazione nel corso della giornata. Domenica il vento si orienterà di direzione di provenienza da Est-SudEst e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi fino a moderata, previsti per la seconda parte della giornata. Lo stato del mare è previsto essere poco mosso o localmente mosso, la visibilità sarà generalmente buona o

localmente discreta. Per quanto riguarda il contesto termico, le temperature faranno registrare valori generalmente in media, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo. Per saperne di più e restare sempre aggiornati, vi consiglio di seguire la mia

pagina Facebook dedicata alla meteorologia di cui vi riporto il link:

https://www.facebook.com/PrevisioniMeteoAntonioMarino".

©RIPRODUZIONE RISERVATA